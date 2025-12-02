श्री दत्तात्रेय दत्ताची आरती: Dattatreya aarti
त्रिगुणात्मक त्रिमूर्ती दत्त हा जाणा|
त्रिगुणी अवतार त्रिलोक्यराणा|
नेति नेति शब्द नये अनुमाना|
सुरवरमुनिजन योगी समाधी न ये ध्याना|| १ ||
जय देव जय देव जय श्रीगुरुदत्ता|
आरती ओवाळीता हरली भवचिंता जय देव जय देव || धृ ||
सबाह्य अभ्यंतरी तू एक दत्त|
अभाग्यासी कैची कळेल हे मात|
पराही परतली तेथे कैचा हा हेत|
जन्ममरणाचा पुरलासे अंत || जय || २ ||
दत्त येउनिया उभा ठाकला भावे सांष्टागेसी प्रणिपात केला|
प्रसन्न होऊनी आशीर्वाद दिधला|
जन्ममरणाचा फेरा चुकविला|| जय || ३ ||
दत्त दत्त ऐसे लागले ध्यान|
हारपले मन झाले उन्मन|
मी तू झाली बोळवण|
एका जनार्दनी श्रीदत्तध्यान|| जय देव || ४ ||