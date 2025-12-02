rashifal-2026

श्री दत्तात्रेय दत्ताची आरती: Dattatreya aarti

WD Feature Desk

, मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 (17:26 IST)
त्रिगुणात्मक त्रिमूर्ती दत्त हा जाणा|
त्रिगुणी अवतार त्रिलोक्यराणा|
नेति नेति शब्द नये अनुमाना|
सुरवरमुनिजन योगी समाधी न ये ध्याना|| १ ||
 
जय देव जय देव जय श्रीगुरुदत्ता| 
आरती ओवाळीता हरली भवचिंता जय देव जय देव || धृ ||
 
सबाह्य अभ्यंतरी तू एक दत्त| 
अभाग्यासी कैची कळेल हे मात| 
पराही परतली तेथे कैचा हा हेत| 
जन्ममरणाचा पुरलासे अंत || जय || २ ||
 
दत्त येउनिया उभा ठाकला भावे सांष्टागेसी प्रणिपात केला|
प्रसन्न होऊनी आशीर्वाद दिधला|
जन्ममरणाचा फेरा चुकविला|| जय || ३ ||
 
दत्त दत्त ऐसे लागले ध्यान| 
हारपले मन झाले उन्मन|
मी तू झाली बोळवण|
एका जनार्दनी श्रीदत्तध्यान|| जय देव || ४ ||

