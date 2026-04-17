Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर करें ये 7 अचूक उपाय, सालभर नहीं होगी पैसों की कमी

Akshaya Tritiya 2026: इस साल अक्षय तृतीया का पर्व खुशियों की दोहरी दस्तक लेकर आ रहा है। तिथियों के हेर-फेर से यह 19 और 20 अप्रैल दोनों दिन मान्य होगी, हालांकि शास्त्रों की उदयातिथि के अनुसार मुख्य उत्सव 20 अप्रैल को मनाया जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का वास स्थायी हो और धन की आवक अक्षय (कभी न घटने वाली) बन जाए, तो इन 7 सिद्ध प्रयोगों को आजमाएं।

धन-वृद्धि के अचूक नुस्खे 1. एकाक्षी नारियल का जादू: पूजा घर में एकाक्षी नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर स्थापित करें। यदि आप व्यापारी हैं, तो इसे अपनी तिजोरी में जगह दें- तरक्की के रास्ते खुद-ब-खुद खुलेंगे।

2. चांदी, शहद और नागकेसर: एक छोटी सी चांदी की डिब्बी में शुद्ध शहद और नागकेसर भरकर तिजोरी में रखें। यह चुंबकीय रूप से धन को आकर्षित करने वाला उपाय माना जाता है।

3. स्वर्ण ताबीज और गूलर की जड़: सुख-समृद्धि के लिए गूलर की छोटी सी जड़ को सोने के ताबीज में भरकर गले में धारण करें।

4. गोमती चक्र की शक्ति: 11 गोमती चक्रों को लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान पर रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर बरकत लाता है।

5. पीली कौड़ियों का चमत्कार: माता लक्ष्मी की प्रिय 'पीली कौड़ियों' को पीले वस्त्र में लपेटकर तिजोरी में रखें। यह धन स्थिरता का प्राचीन प्रतीक है।

घर की सुख-शांति के लिए 6. मुख्य द्वार का उपाय: अक्षय तृतीया की सुबह 3 या 5 गोमती चक्रों का चूर्ण बनाएं और इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दें। यह घर में आने वाली बाधाओं को रोकता है।

7. अध्यात्म और आराधना महासूक्त पाठ: इस पावन दिन पर ललिता सहस्त्रनाम और श्रीसूक्त का पाठ करें। मां त्रिपुरसुन्दरी और महालक्ष्मी का विधि-विधान से पूजन आपके जीवन को ऐश्वर्य से भर देगा।

विशेष टिप: इन प्रयोगों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, क्योंकि अक्षय तृतीया पर किया गया कोई भी शुभ कार्य अनंत फलदायी होता है।

शुभ अक्षय तृतीया!