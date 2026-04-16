Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर सोना नहीं खरीद पा रहे? इन 5 चीजों में से 1 जरूर खरीदें, मिलेगा शुभ फल

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया का महापर्व 19 और 20 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस दिन सोना या चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन बिना पंचांग और मुहूर्त देखे बगैर आप कभी भी खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है। यानी पूरा दिन ही शुभ होता है। यदि आप सोना या चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो अन्य 5 शुभ वस्तुओं से कोई भी एक खरीदेंगे तो बहुत ही लाभ और शुभ होगा।

अक्षय तृतीया पूजा और खरीदी का शुभ मुहूर्त: अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 पूजा और खरीदी का शुभ मुहूर्त: सुबह 10:49 से दोपहर 12:20 तक।

अक्षय तृतीया 20 अप्रैल 2026 पूजा और खरीदी का शुभ मुहूर्त: सुबह 11:54 से दोपहर 12:46 तक। 1. मिट्टी का घड़ा: अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी का घड़ा खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। यह न सिर्फ घर में ठंडक और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है, बल्कि मानसिक शांति और स्थिरता का भी प्रतीक है। मान्यता है कि इससे घर में धन की आवक बनी रहती है और आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होती है।

2. तांबे या पीतल के बर्तन: अगर सोना खरीदना संभव न हो, तो तांबे या पीतल के बर्तन लेना एक अच्छा विकल्प है। शास्त्रों में इन्हें स्वर्ण के समान फल देने वाला माना गया है। इन धातुओं का संबंध पवित्रता और ऊर्जा से होता है, जिससे देवी-देवताओं, विशेषकर मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और घर में सकारात्मकता बढ़ती है।

3. कौड़ियां: कौड़ियां मां लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं। अक्षय तृतीया पर इन्हें खरीदकर पूजा में स्थापित करना और बाद में तिजोरी या धन रखने की जगह पर रखना अत्यंत शुभ होता है। ऐसा करने से धन की कमी नहीं रहती और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है।

4. जौ या पीली सरसों: जौ और पीली सरसों को शास्त्रों में सोने-चांदी के समान महत्व दिया गया है। इन्हें अक्षय तृतीया के दिन घर लाने और पूजा में उपयोग करने से बरकत बनी रहती है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर घर में खुशहाली और समृद्धि लाने में सहायक माने जाते हैं।

5. रुई या सेंधा नमक: कम बजट में भी शुभ खरीदारी करनी हो तो रुई या सेंधा नमक एक बेहतरीन विकल्प है। रुई को शांति और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है, जबकि सेंधा नमक घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर परिवार की सेहत और सुख-शांति बनाए रखने में मदद करता है।

नोट: उपरोक्त में से आप यथाशक्ति जो चाहें वह खरीद सकते हैं।