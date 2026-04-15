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Akshaya Tritiya in 2026: कंगाली दूर करेंगे अक्षय तृतीया के ये 5 गुप्त उपाय

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Akshaya Tritiya 2026 date
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Wed, 15 Apr 2026 (15:17 IST) Updated Date: Wed, 15 Apr 2026 (15:32 IST)
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Akshaya Tritiya 2026 date: अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 को सुबह 10:49 बजे से प्रारंभ होकर 20 अप्रैल 2026 को सुबह 07:27 बजे समाप्त होगी। उदयातिथि के अनुसार 20 अप्रैल को यह पर्व मनाया जाएगा। हालांकि विवाह के लिए 19 अप्रैल का मुहूर्त बताया जा रहा है। दक्षिण भारत में 19 अप्रैल को यह पर्व मनाया जाएगा। चलिए जानते हैं कि इस दिन कौनसे गुप्त उपाय करने से दरिद्रता और कंगाली दूर हो जाती है।
 

कंगाली दूर करने के लिए अक्षय तृतीया पर करें 5 गुप्त उपाय:

1. लक्ष्मी माता:

पीत वस्त्रासन, पंचमुखी घृत का दीपक, स्फटिक की माला से उत्तराभिमुख हो रात्रि के समय 'ॐ कमलवासिन्यै श्री श्रियै ह्रीं नम:' की 108 माला जपें। सामने प्रति‍ष्ठित श्री यंत्र या महालक्ष्मी यंत्र रखें। रक्तपुष्प, कमल गट्टा आदि दूध से बने पदार्थ का नैवेद्य लगाकर तथा संभव हो तो 1 माला अंत में हवन करे। पश्चात यंत्र को उठाकर गल्ले या तिजोरी में रख दें। रजत या ताम्र पात्र में कमल गट्टे भरकर तथा उस पर महालक्ष्मी यंत्र स्थापित कर केशर से चावल रंगकर प्रति यंत्र 1-2 दाने चढ़ाते जाएं तथा वे सभी चावल इकट्ठे कर बाद में कन्याओं को खीर बनाकर खिलाएं।
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2. 11 कौड़ियों का उपाय:

अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपडे में बांधकर पूजा स्थान में रखे इसमें देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इनका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी होता है। देवी लक्ष्मी के समान ही कौड़ियां समुद्र से उत्पन्न हुई हैं।
 

3. तुलसी पूजा:

भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय हैं। इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा करें और घी का दीपक जलाएं।
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4. पितृ का तर्पण:

अपने पितरों का स्मरण करें और उनके निमित्त जल दान करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं।
 

5. 14 महादान में से करें कोई भी 3 दान:

  • अन्न दान: गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन दान करें।
  • जल दान: प्यासों को पानी पिलाएं या पानी के प्याऊ लगवाएं।
  • वस्त्र तथा जूते: चप्पल का दान: इस दिन गरीबों को नए या साफ वस्त्र दान करें। साथ ही जूते या चप्पल का दान करना लाभकारी होता है।
  • स्वर्ण दान: अपनी क्षमतानुसार सोने का दान करें।
  • चांदी दान: चांदी के आभूषण या सिक्के दान करें।
  • भूमि दान: यदि संभव हो तो भूमि का दान करें या किसी धार्मिक कार्य के लिए भूमि प्रदान करें।
  • गौ दान: गाय का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि संभव न हो तो गौशाला में दान करें।
  • विद्या दान: किसी गरीब बच्चे की शिक्षा का खर्च उठाएं या पुस्तकें दान करें।
  • औषधि दान: जरूरतमंदों को दवाएं दान करें या स्वास्थ्य शिविरों में योगदान दें।
  • अभय दान: किसी भयभीत व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करें या किसी प्राणी को संकट से बचाएं।
  • कन्या को दान: गरीब कन्या के विवाह में यथाशक्ति सहायता करें।
  • गृह निर्माण: किसी गरीब व्यक्ति को घर बनाने में मदद करें या गृह निर्माण हेतु सहायता प्रदान करें।
  • दीपक दान: मंदिरों या धार्मिक स्थलों पर दीपक दान करें।
  • पुस्तक दान: धार्मिक या ज्ञानवर्धक पुस्तकें दान करें।

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