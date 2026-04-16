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Akshaya Tritiya शॉपिंग गाइड: आखा तीज 2026: बजट कम है? 500 से भी शुरू कर सकते हैं सोने में निवेश, जानें कैसे?

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अक्षय तृतीया शॉपिंग का फोटो
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Thu, 16 Apr 2026 (12:51 IST) Updated Date: Thu, 16 Apr 2026 (12:50 IST)
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Akha Teej 2026 gold investment: अक्षय तृतीया या आखा तीज 2026 आने ही वाला है और यह दिन केवल त्योहार ही नहीं, बल्कि सुनहरा निवेश का अवसर भी है। पारंपरिक रूप से, सोने को शुभ और लाभकारी माना जाता है। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि सोने में निवेश करने के लिए बड़ी रकम चाहिए।ALSO READ: अक्षय तृतीया पर बिना पंचांग देखे करें शुभ काम! जानें पूजा विधि, घर लाएं अटूट संपन्नता
 
सच्चाई यह है कि अब 500 रुपए जैसी छोटी रकम से भी सोने में निवेश करना संभव है। आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म और गोल्ड कॉइन, गोल्ड ETF जैसी सुविधाओं की वजह से कोई भी व्यक्ति अपने बजट के अनुसार निवेश शुरू कर सकता है।
 
1. डिजिटल गोल्ड (Digital Gold)
2. मिनी गोल्ड कॉइन (Mini Gold Coins)
3. गोल्ड ETF (Exchange Traded Fund)
4. गोल्ड म्यूचुअल फंड्स: 500 की SIP
5. सरकारी बॉन्ड या सोने के बचत स्कीम
6. टिप्स: कम बजट में सोने में निवेश करते समय
 
इस लेख में हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया 2026 पर कम बजट में सोने में कैसे निवेश करें, कौन से ऑप्शन सुरक्षित हैं और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
 

आखा तीज/ अक्षय तृतीया 2026: 500 रुपए से सोने में निवेश के विकल्प

 

1. डिजिटल गोल्ड (Digital Gold)

 
* बहुत से प्लेटफॉर्म जैसे Paytm, PhonePe, Google Pay Gold, आदि पर 1 ग्राम या उससे कम सोने में निवेश संभव है।
* आप 500 रुपए या उससे कम में गोल्ड यूनिट खरीद सकते हैं।
* लाभ: भौतिक सोने की चिंता नहीं, सुरक्षित और आसानी से बेच सकते हैं।
 

2. मिनी गोल्ड कॉइन (Mini Gold Coins)

 
* सोने की छोटी कॉइनें बाजार में उपलब्ध हैं, जिसमें आप छोटा-छोटा या 12 महीनों के लिए 500 या 1000 रुपए से निवेश सकते हैं। 
* कई ज्वैलर्स और बैंक 0.5 ग्राम या 1 ग्राम के सोने के सिक्के बेचते हैं। इस निवेश से आप छोटी गोल्ड कॉइन खरीद सकते हैं।
* लाभ: त्योहारों पर पूजा और निवेश दोनों के लिए उपयुक्त।
 

3. गोल्ड ETF (Exchange Traded Fund)

 
* स्टॉक मार्केट के जरिए सोने में निवेश करने का तरीका।
* बहुत से ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पर 500 रुपए से भी निवेश शुरू किया जा सकता है।
* लाभ: कम खर्च, सुरक्षित, और आसानी से ट्रेड कर सकते हैं।ALSO READ: Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर सोना नहीं खरीद पा रहे? इन 5 चीजों में से 1 जरूर खरीदें, मिलेगा शुभ फल

 

4. गोल्ड म्यूचुअल फंड्स: 500 की SIP

 
* अगर आप हर महीने बचत करना चाहते हैं, तो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स बेहतरीन हैं।
* कैसे करें: आप 500 की मंथली SIP शुरू कर सकते हैं।
* फायदा: इसके लिए किसी डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती। यह फंड गोल्ड ETFs में निवेश करता है, जिससे आपको सोने की कीमतों का लाभ मिलता है।
 

5. सरकारी बॉन्ड या सोने के बचत स्कीम

 
* भारत सरकार की गोल्ड बॉन्ड स्कीम में छोटी रकम से निवेश संभव है।
* ब्याज भी मिलता है और सोने का मूल्य बढ़ने पर लाभ भी।
 

6. टिप्स: कम बजट में सोने में निवेश करते समय

 
1. हमेशा प्रामाणिक प्लेटफॉर्म या विक्रेता से खरीदें।
 
2. डिजिटल गोल्ड और ETF के लिए सुनिश्चित करें कि यह SEBI या RBI से मान्यता प्राप्त हो।
 
3. बजट छोटे होने पर भी नियमित निवेश करें, इससे लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न मिलता है।
 
4. त्योहार और शुभ दिन जैसे आखा तीज या अक्षय तृतीया पर खरीदारी करने से शुभता भी बढ़ती है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Akshaya Tritiya Remedies; अक्षय तृतीया: धन वर्षा के 7 दिव्य उपाय

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