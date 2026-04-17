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अक्षय तृतीया 2026: बस ये 15 दान बदल देंगे आपकी किस्मत, बरकत के लिए घर लाएं ये 12 चीजें

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Akshaya Tritiya:In the image, let there be a kalash (ritual pot) or gold on one side, and sattu, a pitcher, an umbrella, and wooden sandals on the other.
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Fri, 17 Apr 2026 (15:21 IST) Updated Date: Fri, 17 Apr 2026 (15:37 IST)
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Akshaya Tritiya 2026: सनातन धर्म में अक्षय तृतीया को 'अबूझ मुहूर्त' और 'स्वयंसिद्ध तिथि' माना गया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला यह पर्व अपने नाम के अनुरूप फल देता है- अर्थात इस दिन किए गए शुभ कार्यों का पुण्य कभी 'क्षय' (नष्ट) नहीं होता। इस पावन तिथि पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए दान और खरीदारी की प्राचीन परंपरा है।
 

महादान: अक्षय पुण्य की प्राप्ति के 15 विशेष दान

वैशाख मास की चिलचिलाती धूप और गर्मी के कारण, इस दिन शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुओं का दान धर्मशास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इन वस्तुओं के दान से पितरों की तृप्ति होती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं:
 
  1. जल से भरे घड़े: अक्षय तृतीया पर शीतल जल से भरा मिट्टी का घड़ा दान करना सबसे उत्तम माना जाता है। इसे 'अमृत' के समान पुण्यकारी कहा गया है।
  2. कुल्हड़ और सकोरे: पक्षियों के लिए पानी के सकोरे और प्यासे लोगों के लिए मिट्टी के पात्रों का दान करना पुण्य की पूंजी बढ़ाता है।
  3. हाथ से बने पंखे: गर्मी से राहत देने वाले पंखों का दान करने से व्यक्ति के जीवन में मानसिक शांति आती है।
  4. खड़ाऊ (लकड़ी की चप्पल): किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को चरण पादुका या खड़ाऊ दान करना मार्ग की बाधाओं को दूर करता है।
  5. छाता: धूप से बचाव के लिए छाते का दान सूर्य देव की कृपा दिलाता है और मान-सम्मान में वृद्धि करता है।
  6. चावल: अखंडता के प्रतीक चावल का दान घर में अन्न के भंडार भरे रखता है।
  7. नमक: नमक का दान नकारात्मकता को दूर करता है और संबंधों में मिठास लाता है।
  8. शुद्ध घी: यज्ञ और स्वास्थ्य के लिए घी का दान देवी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है।
  9. खरबूजा: मौसमी फल के रूप में खरबूजे का दान शीतलता और आरोग्य प्रदान करता है।
  10. ककड़ी: जल तत्व से भरपूर ककड़ी का दान शरीर और मन को शांत रखता है।
  11. चीनी (शक्कर): मिठास का प्रतीक चीनी दान करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और सुख-सुविधाएं बढ़ती हैं।
  12. साग (हरी सब्जियां): ताजी हरी सब्जियों का दान बुध ग्रह को संतुलित करता है और स्वास्थ्य लाभ देता है।
  13. इमली: खट्टे-मीठे स्वाद वाली इमली का दान राहु-केतु के दोषों के निवारण में सहायक माना गया है।
  14. सत्तू: वैशाख के महीने में सत्तू का दान 'महादान' की श्रेणी में आता है, क्योंकि यह तृप्ति प्रदान करता है।
  15. वस्त्र: किसी गरीब को सामर्थ्य अनुसार नए वस्त्र दान करना अत्यंत मंगलकारी होता है।
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खरीदारी: सौभाग्य और बरकत लाने वाली 12 वस्तुएं

अक्षय तृतीया पर केवल सोना खरीदना ही अनिवार्य नहीं है। यदि आप अपनी राशि और सामर्थ्य के अनुसार निम्नलिखित वस्तुओं की खरीदारी करते हैं, तो भी भाग्योदय निश्चित है:
 
  1. सोना और चांदी: ये दोनों धातुएं लक्ष्मी का प्रतीक हैं। इनकी खरीदारी घर में स्थाई समृद्धि लाती है।
  2. मिट्टी के पात्र: यदि आप कीमती धातुएं नहीं खरीद सकते, तो मिट्टी का नया घड़ा या पात्र खरीदना भी उतना ही शुभ है।
  3. रेशमी वस्त्र और साड़ी: नए वस्त्र पहनना और खरीदना उमंग और वैभव का प्रतीक है।
  4. शकर और चावल: इन सफेद वस्तुओं की खरीदारी से चंद्रमा मजबूत होता है और मानसिक शांति मिलती है।
  5. हल्दी: शुभता की प्रतीक हल्दी की गांठ खरीदना भाग्य के द्वार खोलता है।
  6. मखाने: माँ लक्ष्मी को मखाने अत्यंत प्रिय हैं, इन्हें खरीदना और प्रसाद में उपयोग करना उत्तम है।
  7. फूल का पौधा: घर में सुगंधित फूलों का पौधा लगाना सकारात्मक ऊर्जा और विकास का संकेत है।
  8. शंख: शंख भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का परम प्रिय आयुध है। इसे घर लाने से वास्तु दोष दूर होते हैं।
  9. सेंधा नमक: घर की शुद्धता और स्वास्थ्य के लिए सेंधा नमक खरीदना श्रेष्ठ माना गया है।
 

विशेष आध्यात्मिक टिप:

यदि आप अक्षय तृतीया के दिन सोने या चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदते हैं, तो उन्हें सीधे तिजोरी में न रखें। सर्वप्रथम माँ लक्ष्मी का विधि-विधान से पूजन करें, उस वस्तु को उनके चरणों में अर्पित करें और पूजा संपन्न होने के बाद ही उसे अपनी तिजोरी में स्थान दें। इससे उस वस्तु में लक्ष्मी का वास स्थाई हो जाता है।
 
अक्षय तृतीया का यह महापर्व हमें 'संग्रह' के साथ-साथ 'त्याग' (दान) की भी प्रेरणा देता है। जहाँ खरीदारी हमारे भौतिक जीवन को समृद्ध करती है, वहीं दान हमारे अलौकिक पुण्य कोष को भरता है।

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