Akshaya Tritiya Remedies; अक्षय तृतीया: धन वर्षा के 7 दिव्य उपाय

divine remedies for Akshaya Tritiya: अक्षय तृतीया का पर्व इस बार 20 अप्रैल, सोमवार को मनाया जा रहा है। यह वह पावन दिन जब सतयुग की शुरुआत हुई थी और भगवान परशुराम का प्राकट्य हुआ था। शास्त्रों में इसे 'स्वयं सिद्ध' मुहूर्त माना गया है, यानी इस दिन का हर पल शुभ है। आज के इस दौर में, जहां 'अर्थ' यानी पैसा ही सब कुछ है, हर कोई सुख-समृद्धि की चाह रखता है। लेकिन याद रखें, धन कमाने के लिए गलत रास्ता चुनना कभी सही नहीं होता।ALSO READ: Akshaya Tritiya in 2026: कंगाली दूर करेंगे अक्षय तृतीया के ये 5 गुप्त उपाय अक्षय तृतीया का पर्व इस बार 20 अप्रैल, सोमवार को मनाया जा रहा है। यह वह पावन दिन जब सतयुग की शुरुआत हुई थी और भगवान परशुराम का प्राकट्य हुआ था। शास्त्रों में इसे 'स्वयं सिद्ध' मुहूर्त माना गया है, यानी इस दिन का हर पल शुभ है। आज के इस दौर में, जहां 'अर्थ' यानी पैसा ही सब कुछ है, हर कोई सुख-समृद्धि की चाह रखता है। लेकिन याद रखें, धन कमाने के लिए गलत रास्ता चुनना कभी सही नहीं होता।

अगर आप ईमानदारी और श्रद्धा के साथ अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमारे शास्त्रों में बताए गए ये 7 अचूक उपाय आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं।

यहां पढ़ें अक्षय तृतीया के खास दिन जीवन में धन वर्षा पाने के 7 अचूक उपाय 1. एकाक्षी नारियल का चमत्कार पूजा घर में एक 'एकाक्षी नारियल' को लाल कपड़े में बांधकर स्थापित करें। यदि आप व्यापारी हैं, तो इसे अपनी दुकान की तिजोरी में रखें। यह धन को आकर्षित करने का एक सशक्त माध्यम है।

2. शहद और नागकेसर का मेल चांदी की एक छोटी डिब्बी लें, उसमें शहद और नागकेसर भरें और उसे अपनी तिजोरी में रख दें। यह प्रयोग आपके घर में बरकत लाता है।

4. गोमती चक्र की शक्ति 11 गोमती चक्रों को लाल कपड़े में लपेटकर अपने धन स्थान यानी तिजोरी या अलमारी में रखें। यह स्थिर लक्ष्मी का वास सुनिश्चित करता है।

5. पीली कौड़ियों का टोटका माता लक्ष्मी को प्रिय कौड़ियां 'लक्ष्मीकारक' मानी जाती हैं। इन्हें पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से कभी पैसों की कमी नहीं होती।

6. मुख्य द्वार पर गोमती चक्र का चूर्ण सुबह जल्दी उठकर 3 या 5 गोमती चक्रों का बारीक चूर्ण बना लें और इसे घर के मुख्य दरवाजे के सामने छिड़क दें। यह घर से नकारात्मकता को बाहर निकालता है।

7. मंत्रों की आध्यात्मिक शक्ति अक्षय तृतीया के दिन श्रीसूक्त और ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करें। माता लक्ष्मी और मां त्रिपुरसुन्दरी की आराधना करने से भाग्य के द्वार खुल जाते हैं।

नोट: इन उपायों को यदि आप इन्हें पूर्ण श्रद्धा और विधि-विधान के साथ अपनाते हैं, तो आपकी आर्थिक तंगी दूर होने के योग प्रबल हो जाते हैं। याद रखें, विश्वास में ही शक्ति है!