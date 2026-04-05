असम में BJP पर जमकर बरसे राहुल, बोले- सबसे भ्रष्ट CM हैं हिमंत, सत्ता में आते ही भेजेंगे जेल

Publish Date: Sun, 05 Apr 2026 (16:02 IST)
Updated Date: Sun, 05 Apr 2026 (17:48 IST)
Rahul Gandhi took aim at Himanta Biswa Sarma : असम के बिस्वनाथ चरियाली में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा की केंद्र सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और केंद्र के प्रभाव जैसे मुद्दों को उठाते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल ने दावा किया कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री को जनता से माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस के 'बब्बर शेर' उन्हें जेल में डालेंगे। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तय है।
राहुल गांधी ने किया यह दावा
असम के बिस्वनाथ चरियाली में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा की केंद्र सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और केंद्र के प्रभाव जैसे मुद्दों को उठाते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल ने दावा किया कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री को जनता से माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।
दिल्ली के हाथों में है असम की कमान
उन्होंने कहा, कांग्रेस के 'बब्बर शेर' उन्हें जेल में डालेंगे। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तय है। राहुल ने कहा कि उन्होंने असम की जनता को गुमराह किया है। जनता अब सब समझ चुकी है। आने वाले समय में इसका जवाब देगी। यहां तक कि उन्होंने हिमंत बिस्वा सरमा को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताते हुए सांप्रदायिक तक करार दे दिया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राज्य की राजनीति में बाहरी दखल का आरोप लगाते हुए कहा कि असम की कमान असल में दिल्ली के हाथों में है।
परिवार को भ्रष्टाचार में शामिल कर बड़ी गलती की
उन्होंने भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा के मुद्दों पर भी सरकार को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने स्पष्ट संकेत दिए कि आने वाले समय में कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर संघर्ष और तेज करेगी। राहुल ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पर व्यक्तिगत हमला करते हुए कहा कि उन्होंने अपने परिवार को भ्रष्टाचार में शामिल करके बड़ी गलती की है। अब उनके परिवार को भी आरोपों का सामना करना पड़ेगा।
कांग्रेस की बनेगी सरकार
राहुल ने केंद्र सरकार के वन स्टॉप सेंटर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए बनाए गए ये केंद्र अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे हैं। राहुल का दावा है कि मोदी सरकार इस मामले में किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। राहुल ने कहा कि यहां सत्ता बदलेगी और जनता के लिए काम करने वाली कांग्रेस की सरकार आएगी। राहुल ने इसके साथ ही कांग्रेस की सरकार बनने पर कई बड़े वादे भी किए।
Edited By : Chetan Gour