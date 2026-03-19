बुध का कुंभ राशि में मार्गी गोचर: 12 राशियों पर बड़ा असर, जानें आपका राशिफल

आगामी 21 मार्च 2026 की मध्यरात्रि (12:42 AM) को बुद्धि और तर्क के कारक बुध देव, शनि की राशि कुंभ में मार्गी चाल शुरू करेंगे। कुंभ एक वायु तत्व की राशि है, जहाँ बुध का होना व्यक्ति की सोच को 'आउट ऑफ द बॉक्स' यानी लीक से हटकर बनाता है। यह गोचर समाज में प्रगतिशील विचारों, तकनीकी विकास और तार्किक संवाद को बढ़ावा देगा। आइए जानते हैं कि बुध की यह सीधी चाल आपकी राशि के लिए क्या नए संदेश लेकर आ रही है।

मेष राशि Aries: मेष राशि वालों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। ग्यारहवें भाव में बुध का मार्गी होना आपके अटके हुए कामों को गति देगा। यदि आप निवेश या नए बिजनेस की योजना बना रहे हैं, तो बड़े फैसले लेने का यह सटीक समय है। पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी और संतान पक्ष से भी शुभ समाचार मिल सकते हैं। सेहत में सुधार होगा और पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी। करियर में आपकी स्किल्स आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी।

वृषभ राशि Taurus: आपके कर्म भाव (दसवें घर) में बुध की स्थिति आपके भीतर एक नई ऊर्जा भरेगी। नौकरीपेशा जातकों के लिए पदोन्नति के प्रबल योग हैं। आर्थिक रूप से आप स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगे और व्यापार में एक से अधिक स्रोतों से लाभ कमा पाएंगे। हालांकि, काम की व्यस्तता के कारण जीवनसाथी के साथ अनबन हो सकती है, इसलिए निजी जीवन और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाना जरूरी होगा। मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लें।

मिथुन राशि Gemini: आपकी राशि के स्वामी बुध अब नौवें भाव में रहकर आपके भाग्य के द्वार खोलेंगे। संपत्ति या पैतृक जमीन से जुड़े मामलों में सफलता मिलने के संकेत हैं। इस दौरान आपकी रुचि धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ेगी, जिससे मानसिक सुकून मिलेगा। कार्यक्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। यदि आप व्यापार में हैं, तो कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है जो भविष्य में मोटा मुनाफा देगी।

कर्क राशि Cancer: आठवें भाव में बुध का गोचर आपके लिए थोड़ा कठिन रह सकता है। बनते हुए कामों में अचानक रुकावटें आ सकती हैं। अनचाही यात्राएं आपको शारीरिक और मानसिक रूप से थका सकती हैं। भाई-बहनों के साथ संवाद में स्पष्टता रखें, वरना गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। कार्यस्थल पर काम का बोझ बढ़ेगा, जिससे अपेक्षित परिणाम मिलने में देरी हो सकती है। धैर्य से काम लें और निवेश से बचें।

सिंह राशि Leo: सातवें भाव में बुध का मार्गी होना आपके सामाजिक दायरे को बढ़ाएगा। नए प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे जो भविष्य में मददगार साबित होंगे। करियर में नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और अचानक धन लाभ की संभावना है। यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, तो यह समय विस्तार के लिए बेहतरीन है। स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा।

कन्या राशि Virgo: छठे भाव में बुध का गोचर आपके लिए मिश्रित फल देने वाला रहेगा। करियर में बदलाव के योग हैं, लेकिन तरक्की की रफ्तार थोड़ी धीमी रह सकती है। आमदनी तो होगी, लेकिन साथ ही खर्चों की लंबी लिस्ट भी तैयार रहेगी, जिससे बचत प्रभावित हो सकती है। दोस्तों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। सेहत का ध्यान रखें, विशेषकर पैरों में दर्द या नसों की समस्या परेशान कर सकती है।

तुला राशि Libra: पांचवें भाव में बुध का बैठना आपकी निर्णय लेने की क्षमता को अद्भुत बना देगा। शेयर बाजार या अन्य निवेशों से अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद है। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो सफलता कदम चूमेगी। दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा। सकारात्मक ऊर्जा से भरे होने के कारण आप व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन करेंगे।

वृश्चिक राशि Scorpio: चौथे भाव में बुध का गोचर आपके लिए कुछ चुनौतियां ला सकता है। पारिवारिक सुखों में कमी और मां की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है। ऑफिस में काम का दबाव आपके मानसिक सुकून को प्रभावित करेगा। आर्थिक मोर्चे पर भी हाथ थोड़ा तंग रह सकता है। पैरों में दर्द या शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है, इसलिए खान-पान और आराम पर ध्यान दें।

धनु राशि Sagittarius: तीसरे भाव में बुध आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेंगे। कार्यस्थल पर माहौल आपके पक्ष में रहेगा और अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी। भाई-बहनों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और उनका सहयोग आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। व्यापार में नए प्रयोग करना फायदेमंद रहेगा। सेहत के मामले में आप खुद को काफी ऊर्जावान और फिट महसूस करेंगे।

मकर राशि Capricorn: दूसरे भाव में बुध का मार्गी होना आपकी वाणी में आकर्षण पैदा करेगा, जिससे आप बिगड़े काम बना लेंगे। पारिवारिक व्यवसाय में जबरदस्त मुनाफे के योग हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता बढ़ाने वाला है। प्रॉपर्टी में निवेश करना शुभ रहेगा। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे, तो अब उसमें राहत मिलने का समय आ गया है। पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा।

कुंभ राशि Aquarius: आपकी अपनी राशि (लग्न) में बुध का होना आपको दिमागी तौर पर बहुत सक्रिय बना देगा। आप जटिल से जटिल समस्याओं का हल आसानी से निकाल लेंगे। हालांकि, आर्थिक रूप से बचत करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बिजनेस में उम्मीद से कम मुनाफा होने की संभावना है, इसलिए बड़े निवेश अभी टाल दें। त्वचा संबंधी रोगों के प्रति सचेत रहें और नौकरी में अचानक होने वाले बदलावों के लिए तैयार रहें।

मीन राशि Pisces: बारहवें भाव में बुध का गोचर आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। आपकी मेहनत का पूरा फल मिलने में देरी हो सकती है, जिससे आत्मविश्वास में कमी आएगी। कार्यक्षेत्र में छोटी-छोटी गलतियों से बचें, क्योंकि अधिकारी आप पर नजर रख रहे हैं। खर्चों पर लगाम लगाना जरूरी होगा। परिवार और काम के बीच खींचतान की वजह से मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें।