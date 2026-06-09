कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का भविष्य क्या है? ज्योतिषीय गणना में सामने आए चौंकाने वाले संकेत

मई 2026 में देश के युवाओं, बेरोजगारी और NEET परीक्षा लीक विवादों के बीच 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) एक व्यंग्यात्मक आंदोलन के रूप में उभरी। इसकी अभूतपूर्व लोकप्रियता को देखते हुए ज्योतिषियों और अंकशास्त्रियों ने इसका विश्लेषण किया है, जिसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं।

1. अंकशास्त्र (Numerology): शनि और राहु की ऊर्जा चैल्डियन अंकशास्त्र (Chaldean Numerology) के अनुसार, Cockroach Janta Party (CJP) के अक्षरों का कुल योग अंक 8 पर आता है। इसकी स्थापना शनिवार को हुई थी और शनि का अंक भी 8 है।



शनि का प्रभाव: अंक 8 का स्वामी 'शनि' है। राजनीति में शनि को आम जनता, मजदूरों, शोषित युवाओं और व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष का कारक माना जाता है। यही वजह है कि यह पार्टी अचानक युवाओं की मजबूत आवाज बन गई, लेकिन इसमें राहु की रुकावट भी देखने को मिलती है।



तीव्र और वायरल ऊर्जा: अंक 8 अचानक होने वाले बड़े बदलावों और जन-आक्रोश को दर्शाता है। CJP के प्रसिद्ध नारे (जैसे "अबकी बार, कॉकरोच सरकार") में अंक 3 (गुरु/अभिव्यक्ति) और अंक 8 का ऐसा मेल बनता है, जिसने इसे सोशल मीडिया पर अविश्वसनीय गति से वायरल (Viral Dominance) कर दिया।

2. स्थापना की पृष्ठभूमि और कुंडली स्थापना का कारण: 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं और एक्टिविस्ट्स के लिए कथित तौर पर "कॉकरोच" और "समाज के परजीवी" जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, जिससे युवाओं में आक्रोश फैल गया। इसी दौरान NEET पेपर लीक भी हुआ। इस स्थिति को देखते हुए अमेरिका में बैठे अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर व्यंग्य के रूप में 'कॉकरोच जनता पार्टी' का पेज बना दिया।

स्थापना समय की ग्रह स्थिति (16 मई 2026): सोशल मीडिया के अनुसार इसकी शुरुआत 16 मई 2026 को हुई। उस दिन शनिवार और अमवास्या तिथि थी। ग्रहों की स्थिति इस प्रकार थी:-

मेष राशि में मंगल और चंद्रमा

मिथुन राशि में गुरु और शुक्र

मीन राशि में शनि

कुंभ राशि में राहु और सिंह राशि में केतु

वृषभ राशि में बुध और सूर्य

सड़कों पर प्रदर्शन: यह सिर्फ ऑनलाइन तक सीमित नहीं रहा। 6 जून 2026 शनिवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर इस पार्टी के बैनर तले युवाओं ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर एक बड़ा जमीनी विरोध प्रदर्शन भी किया। इस दौरान मृत्यु पंचक चल रहा था। शनिवार का दिन, ज्येष्ठ मास (अधिकमास), कृष्ण पक्ष था। सुबह 06:03 बजे तक श्रवण नक्षत्र, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र रहा। धनिष्ठा नक्षत्र को शुभ नहीं माना जाता है। चंद्रमा का गोचर शनि की राशि मकर में था जो मानसिक बैचेनी को बढ़ाता और बदमानी का कारण बनता है। हालांकि बाकी ग्रहों की स्थिति अच्‍छी थी।

3. ज्योतिषीय विश्लेषण और सोशल मीडिया का उतार-चढ़ाव स्थापना कुंडली में कालसर्प दोष और अमावस्या योग का प्रभाव है। ऐसे योग किसी भी आंदोलन को अचानक बहुत बड़ी सफलता देते हैं, लेकिन साथ ही गहरी अस्थिरता और अराजकता भी लाते हैं।



शुरुआती सफलता और प्रतिबंध: CJP की लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ी कि महज 4 दिनों में इसके मूल एक्स (X) हैंडल पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। लेकिन 21 मई 2026 को भारत सरकार की कानूनी मांग के कारण इस अकाउंट को भारत में ब्लॉक (Withhold) कर दिया गया।



अकाउंट ब्लॉक होने के बाद का गोचर (21 मई 2026): अकाउंट ब्लॉक होने के कुछ ही घंटों बाद @Cockroachisback नाम से नया हैंडल बना, जिसने डेढ़ घंटे में 23,000 फॉलोअर्स जुटाए। वहीं इसका इंस्टाग्राम अकाउंट पूरी तरह एक्टिव रहा और 1.4 करोड़ (14.5 Million) से अधिक फॉलोअर्स के साथ देश की मुख्यधारा की बड़ी पार्टियों से आगे निकल गया।



21 मई की ग्रह स्थिति: इस दिन पुष्य नक्षत्र, गंड योग और पंचमी तिथि (शुक्रवार) थी। ग्रहों में शनि-केतु और राहु-चंद्रमा का षडाष्टक योग (आपसी शत्रुता/तनाव का योग) बन रहा था, जिसने इस कानूनी कार्रवाई और रुकावट को जन्म दिया।

4. भविष्य की चुनौतियां, कानूनी विवाद और अंत कुंडली के नकारात्मक योग यह दर्शाते हैं कि इस आंदोलन को सरकार, व्यवस्था और कानूनी अड़चनों का भारी सामना करना पड़ेगा।

ग्राउंड लेवल पर कमजोरी: यह ग्रह स्थिति पार्टी को सोशल मीडिया पर जितनी तेजी से ऊपर ले गई है, उतनी तेजी से यह ग्राउंड लेवल (धरातल) पर नहीं बढ़ पाएगी। आने वाले समय में इस पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा और बहुत जल्द ही इसका अंत भी हो सकता है।

राहु का विरोधाभासी स्वभाव: कॉकरोच का संबंध राहु से है। राहु 'अचानक' रातों-रात लाखों फॉलोअर्स और प्रसिद्धि तो देता है, लेकिन जिस तादाद में देता है, उससे दोगुनी तादाद में छीन भी लेता है। पार्टी के प्रमुख चेहरों की कुंडली में राहु, शनि और मंगल की स्थिति तथा वर्तमान गोचर प्रतिकूल दिखाई दे रहे हैं। यदि पार्टी के पास कोई स्पष्ट विचारधारा (Ideology) और विजन नहीं हुआ, तो इसे भारी नुकसान होगा।

5. पारंपरिक ज्योतिष और वास्तु में कॉकरोच का महत्व राजनीतिक आंदोलन से अलग, ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में कॉकरोच जीव को लेकर स्पष्ट मान्यताएं हैं:-

राहु-केतु का नकारात्मक प्रभाव: ज्योतिष में कॉकरोच को गंदगी, अंधेरे और छिपे हुए स्थानों से जोड़ा जाता है, जो राहु और केतु की नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हैं।

वास्तु दोष का संकेत: घर में अचानक बहुत सारे कॉकरोचों का बढ़ जाना (या कॉकरोच पार्टी होना) घर में नकारात्मक ऊर्जा और 'वास्तु दोष' के बढ़ने का संकेत है।

स्वास्थ्य और आर्थिक हानि: 'लाल किताब' के अनुसार, रसोई (Kitchen) में कॉकरोचों का डेरा होना बुध और राहु के खराब होने का सूचक है। इससे परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और धन की हानि होती है।