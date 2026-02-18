Festival Posters

धर्म योद्धा योग का प्रभाव: देश-दुनिया में बड़े बदलाव के संकेत, क्या बढ़ेगा तनाव?

चित्र में गुरु और मंगल

WD Feature Desk

, बुधवार, 18 फ़रवरी 2026 (12:15 IST)
Dharmik Yoddha Yog: ज्योतिष में मंगल और गुरु के 180 डिग्री के प्रतियुति संबंध से 'धार्मिक योद्धा योग' बनता है, जो साहस, संपत्ति और करियर में वृद्धि प्रदान करता है। यह योग मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। हालांकि हम इस तरह से बनने वाले योग की नहीं बल्कि 19 मार्च 2026 से प्रारंभ होने वाले रौद्र संवत्सर में गुरु के राज और मंगल के मंत्र होने के चलते बन रहे इस योग की बात कर रहे हैं।
 

1. धर्म योद्धा योग: स्वरूप और शक्ति

धर्म की रक्षा: इस योग का अर्थ है 'धर्म की रक्षा के लिए संकल्पित शक्ति'। राजा गुरु ज्ञान, नैतिकता और न्याय का प्रतीक हैं, जबकि मंत्री मंगल साहस, सैन्य शक्ति और क्रियान्वयन का।
वैचारिक स्पष्टता: समाज में नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। लोग अपने सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ों की ओर वापस लौटेंगे।
न्याय व्यवस्था: कानून और व्यवस्था में कड़े सुधार देखने को मिल सकते हैं। गुरु की दूरदर्शिता और मंगल की कठोरता मिलकर अपराधियों पर लगाम कसने का काम करेगी।
 

2. भारत पर प्रभाव: शक्ति और संप्रभुता

भारत के संदर्भ में यह वर्ष काफी निर्णायक साबित हो सकता है:
सैन्य सशक्तिकरण: मंगल के प्रभाव से रक्षा क्षेत्र (Defense) में भारत की शक्ति बढ़ेगी। आधुनिक हथियारों और तकनीक का समावेश होगा।
वैश्विक प्रतिष्ठा: राजा गुरु होने के कारण भारत 'विश्व गुरु' की भूमिका में अधिक मुखर होगा। कूटनीतिक स्तर पर भारत के सुझावों को दुनिया गंभीरता से लेगी।
आंतरिक सुधार: शिक्षा और धर्म से जुड़े संस्थानों में बड़े बदलाव या कानून आ सकते हैं जो आने वाले दशकों के लिए आधार बनेंगे।
 

3. वैश्विक परिदृश्य: संघर्ष और समाधान

उग्रता: विश्व मंच पर रौद्र संवत्सर का नाम ही 'उग्रता' का संकेत देता है, लेकिन गुरु का नेतृत्व इसे अनियंत्रित होने से बचाएगा। हलांकि गुरु के अतिचारी होने से इसकी संभावना कम ही लगती है।
सीमा विवाद: मंगल मंत्री होने के कारण दुनिया के कई हिस्सों में सीमा को लेकर तनाव या छोटे युद्धों की स्थिति बन सकती है।
धार्मिक पुनरुत्थान: वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान और धर्म को बचाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, जिससे कहीं-कहीं वैचारिक टकराव भी संभव है।
आर्थिक स्थिरता: गुरु की दृष्टि के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार के प्रयास होंगे, हालांकि 'रौद्र' संवत्सर होने से प्राकृतिक आपदाओं (विशेषकर अग्नि और वायु से जुड़ी) के कारण बाधाएं आ सकती हैं।
 

4. संवत्सर फल का सारांश

राजा गुरु: न्याय, सुख, अच्छी फसल और धार्मिक कार्यों में वृद्धि, लेकिन अतिचारी होने से इसकी गारंटी नहीं।
मंत्री मंगल: साहस, सैन्य विजय, अग्नि भय, विस्फोट, राजनीतिक उथल-पुथल और युद्ध।
रौद्र नाम: प्राकृतिक प्रकोप, नरसंहार, जनविद्रोह और सत्ता परिवर्तन के संकेत।
 
गुरु और मंगल का यह संयोग उन लोगों के लिए बहुत शुभ है जो प्रशासन, सेना या न्यायिक सेवाओं से जुड़े हैं। आम जनता के लिए यह समय अनुशासन और अपनी परंपराओं के प्रति निष्ठा रखने का होगा। आने वाले समय में धर्म परिवर्तन, नास्तिकता और आर्थिक असंतुलन के चलते युद्ध का बिगुल बजेगा। जानकार मान रहे हैं कि अब धर्म युद्ध का समय आ चुका है, ऐसे में भारत की इसमें अहम भूमिका रहेगी।

