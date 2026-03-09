Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






हिंदू नववर्ष 2083 के कौन है वर्ष का राजा और मंत्री, किन राशियों पर रहेगा शुभ प्रभाव

Advertiesment
चित्र में गुड़ी पड़वा मनाते लोग
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Mon, 09 Mar 2026 (14:08 IST) Updated Date: Mon, 09 Mar 2026 (14:52 IST)
google-news
Hindu navvarsh 2083:19 मार्च 2026 से हिन्दू नववर्ष 2083 प्रारंभ होगा। इस वर्ष 'रौद्र' नामक संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। हिंदू नववर्ष के राजा बृहस्पति और मंत्री मंगल रहेंगे। जब गुरु और मंगल का संयोग बनता है तो इसे धर्म योद्धा योग कहते हैं। इस दिन को गुड़ी पड़वा कहते हैं। इस दिन से नए दिन प्रारंभ होते हैं। अमान्त कैलेंडर के अनुसार हिंदू नववर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है जबकि पूर्णिमांत कैलेंडर के अनुसार चैत्र प्रदिपदा से प्रारंभ होता है। दोनों का ही अपना अलग अलग महत्व है परंतु सर्वमान्य चैत्र प्रतिपदा का ही माना गया है। 
 

संवत्सर फल का सारांश:

  1. राजा गुरु: न्याय, सुख, अच्छी फसल और धार्मिक कार्यों में वृद्धि, लेकिन अतिचारी होने से इसकी गारंटी नहीं।
  2. मंत्री मंगल: साहस, सैन्य विजय, अग्नि भय, विस्फोट, राजनीतिक उथल-पुथल और युद्ध।
  3. रौद्र नाम: प्राकृतिक प्रकोप, नरसंहार, जनविद्रोह और सत्ता परिवर्तन के संकेत।
  4. 5 राशियों पर शुभ प्रभाव: मेष, सिंह, धनु, वृश्‍चिक और मीन राशि पर शुभ प्रभाव रहेगा।
  5. सर्वाधिक धन लाभ: मेष और धनु पर राजा गुरु की विशेष कृपा होगी।
  6. शत्रु विजय (अपराजेय): वृश्चिक और मकर को मंत्री मंगल का साहस और शनि का अनुशासन मिलेगा।
  7. करियर में उथल-पुथल से बचाव: सिंह और मीन को प्रशासनिक क्षमता और बुद्धिमत्ता मिलेगी।
  8. विशेष नोट: ज्येष्ठ मास दो बार आने से गर्मी और उग्रता (मंगल का प्रभाव) बढ़ सकती है। वृषभ, मिथुन और कुंभ राशि वालों को शनि-मंगल की युति के कारण संभलकर चलने की सलाह दी जाती है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

विक्रम संवत सबसे प्राचीन होने के बाद भी भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्यों नहीं बना? जानिए 3 बड़े कारण

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels