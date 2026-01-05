Vrat And Festival 2026: वर्ष 2026 के प्रमुख व्रत-त्योहार, जानें सालभर की सूची

नववर्ष 2026 के दौरान भारत और दुनिया भर में कई विशेष व्रत और त्योहार मनाए जाएंगे, जिनका पालन लोग अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार करते हैं। ये व्रत और त्योहार न केवल एकात्मता और खुशी का प्रतीक होते हैं, बल्कि इनसे समाज में भाईचारा, प्रेम और समृद्धि की भावना भी फैलती है।
इस लेख में, हम नववर्ष 2026 के दौरान जनवरी से दिसंबर तक मनाए जाने वाले प्रमुख व्रत और त्योहारों के बारे में चर्चा करेंगे...
जनवरी 2026:
लोहड़ी पर्व: 13 जनवरी, मंगलवार।
मकर संक्रांति,: 14 जनवरी, बुधवार।
पोंगल,: 14 जनवरी, बुधवार।
गुप्त नवरात्रि: 19 जनवरी, सोमवार।
बसंत पंचमी, सरस्वती प्रकटोत्सव: 23 जनवरी, शुक्रवार।
मां नर्मदा जयंती: 25 जनवरी, रविवार।
*****
फरवरी 2026:
महाशिवरात्रि पर्व: 15 फरवरी, रविवार।
रमजान मास प्रारंभ: 19 फरवरी, गुरुवार।
होलाष्टक प्रारंभ: 24 फरवरी, मंगलवार।
*****
मार्च 2026:
4 मार्च, बुधवार: होली/ धुलेंड़ी
8 मार्च, रविवार: रंगपंचमी
8 मार्च, रविवार: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस
19 मार्च, गुरुवार: गुड़ीपड़वा,
19 मार्च, गुरुवार: चैत्र नवरात्रि प्रारंभ
20 मार्च, शुक्रवार: चेटीचंड
27 मार्च, शुक्रवार: श्रीराम नवमी
31 मार्च, मंगलवार: भगवान महावीर जयंती
*****
अप्रैल 2026:
2 अप्रैल, गुरुवार: श्री हनुमान जयंती
3 अप्रैल, शुक्रवार: गुड फ्राइडे
5 अप्रैल, रविवार: ईस्टर संडे
14 अप्रैल, मंगलवार: बैसाखी पर्व
20 अप्रैल, सोमवार: परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया
23 अप्रैल, गुरुवार: गंगा सप्तमी
30 अप्रैल, गुरुवार: नृसिंह जयंती
*****
मई 2026:
1 मई, शुक्रवार: बुद्ध पूर्णिमा
16 मई, शनिवार: शनि जयंती, वट सावित्री अमावस्या
17 मई, रविवार: पुरुषोत्तम/ अधिमास मास प्रारंभ
28 मई, गुरुवार: बकरीद
*****
जून 2026:
17 जून, बुधवार: मोहर्रम मास प्रारंभ
21 जून, रविवार: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस
29 जून, सोमवार: वट सावित्री पूर्णिमा
*****
जुलाई 2026:
14 जुलाई, मंगलवार: हलहारिणी, अमावस्या
15 जुलाई, बुधवार: गुप्त नवरात्रि आरंभ
16 जुलाई, गुरुवार: जगन्नाथ रथयात्रा
25 जुलाई, शनिवार: देवशयनी, हरिशयनी एकादशी
29 जुलाई, बुधवार: गुरु पूर्णिमा
*****
अगस्त 2026:
3 अगस्त, सोमवार: श्रावण सोमवार: व्रत प्रारंभ
12 अगस्त, बुधवार: हरियाली अमावस्या
15 अगस्त, शनिवार: हरियाली तीज
17 अगस्त, सोमवार: नागपंचमी
26 अगस्त, बुधवार: मिलाद-उन-नबी, ओणम पर्व
28 अगस्त, शुक्रवार: रक्षाबंधन पर्व, राखी
*****
सितंबर 2026:
4 सितंबर, शुक्रवार: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
14 सितंबर, सोमवार: हरितालिका तीज
14 सितंबर, सोमवार: श्री गणेश स्थापना, गणेशोत्सव
22 सितंबर, मंगलवार: डोल ग्यारस
25 सितंबर, शुक्रवार: अनंत चतुर्दशी
27 सितंबर, रविवार: श्राद्ध पक्ष प्रारंभ
*****
अक्टूबर 2026:
11 अक्टूबर, रविवार: शारदीय नवरात्रि प्रारंभ
20 अक्टूबर, मंगलवार: विजयादशमी, दशहरा
25 अक्टूबर, रविवार: शरद पूर्णिमा
29 अक्टूबर, गुरुवार: करवा चौथ व्रत
*****
नवंबर 2026:
6 नवंबर, शुक्रवार: धनतेरस
7 नवंबर, शनिवार: धनवंतरी जयंती, हनुमान प्रकटोत्सव, रूप चतुर्दशी, नरक चौदस
8 नवंबर, रविवार: दीपावली पर्व, महालक्ष्मी पूजन
9 नवंबर, सोमवार: अन्नकूट महोत्सव, गोवर्द्धन पूजा
11 नवंबर, बुधवार: भाई दूज पर्व
13 नवंबर, शुक्रवार: छठ पूजा प्रारंभ
18 नवंबर, बुधवार: अक्षय नवमी
20 नवंबर, शुक्रवार: देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह
24 नवंबर, मंगलवार: गुरुनानक जयंती
*****
दिसंबर 2026:
1 दिसंबर, मंगलवार: कालभैरव जयंती
14 दिसंबर, सोमवार: विवाह पंचमी
20 दिसंबर, रविवार: मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती
23 दिसंबर, बुधवार: दत्तात्रेय जयंती
25 दिसंबर, शुक्रवार: मैरी क्रिसमस
*****
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Adhik Maas: नववर्ष 2026 में होगा 'अधिकमास', जानिए क्या होता है?