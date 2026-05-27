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जून में होने वाला है सबसे शुभ ग्रह का बड़ा परिवर्तन, 3 राशियों के पलट जाएंगे दिन

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In the picture, a sage is seated with an open horoscope, while on the other side appear the zodiac wheel, the planet Jupiter, and the signs of the zodiac; below stands a person with outstretched hands.
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Wed, 27 May 2026 (14:50 IST) Updated Date: Wed, 27 May 2026 (15:02 IST)
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ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति का गोचर एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। 02 जून 2026 को इस साल का सबसे बड़ा ज्योतिषीय फेरबदल होने वाला है। ज्ञान, भाग्य और संतान के कारक गुरु 12 साल बाद अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर रहे हैं। कर्क एक जल तत्व की राशि है और गुरु यहाँ सबसे बलवान होते हैं। इस गोचर से आध्यात्मिक कार्यों में वृद्धि होगी। शिक्षा, बैंकिंग और ज्ञान के क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ होगा। विशेषकर मेष, मिथुन, कर्क और मीन राशि के जातकों के लिए यह समय भाग्य बदलने वाला साबित हो सकता है।
 

इन 3 राशियों की पलट जाएगी किस्मत:

1. मेष राशि (Aries)

बृहस्पति आपके चौथे (सुख, माता, वाहन) भाव में गोचर करेंगे।
प्रभाव: आपके पारिवारिक सुख में भारी वृद्धि होगी। नया घर या गाड़ी खरीदने के योग बनेंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में मान-सम्मान बढ़ेगा और मानसिक शांति मिलेगी।
 

2. कन्या राशि (Virgo)

बृहस्पति आपके ग्यारहवें (लाभ और आय) भाव में गोचर करेंगे।
प्रभाव: आपकी आमदनी के नए स्रोत खुलेंगे और लंबे समय से रुकी हुई इच्छाएं पूरी होंगी। बड़े भाई-बहनों और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। निवेश से अच्छा मुनाफा होने के संकेत हैं।
 

3. वृश्चिक राशि (Scorpio)

बृहस्पति आपके नौवें (भाग्य और धर्म) भाव में गोचर करेंगे।
प्रभाव: आपका सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा। हर काम में किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत छात्रों को सफलता मिलेगी। लंबी दूरी की यात्राएं और तीर्थ यात्राएं होने के प्रबल योग हैं।
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इन 3 राशियों के अटके कार्य होंगे पूर्ण

1. मिथुन राशि (Gemini)

बृहस्पति आपके दूसरे (धन, वाणी, परिवार) भाव में गोचर करेंगे।
प्रभाव: आर्थिक मोर्चे पर यह समय आपके लिए वरदान साबित होगा। फंसे हुए पैसे वापस मिलेंगे और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आपकी वाणी में सौम्यता आएगी, जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है।
 

2. कर्क राशि (Cancer)

बृहस्पति आपकी ही राशि यानी आपके पहले (लग्न) भाव में आ रहे हैं। गुरु यहाँ उच्च के होंगे।
प्रभाव: यह समय आपके स्वर्णिम काल की शुरुआत है। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी।
 

3. मीन राशि (Pisces)

बृहस्पति आपके पांचवें (संतान, शिक्षा, प्रेम) भाव में गोचर करेंगे।
प्रभाव: छात्रों के लिए यह समय बेहद शानदार रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपत्तियों को खुशखबरी मिल सकती है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आपकी रचनात्मकता (Creativity) चरम पर होगी। 
 

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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

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