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महाविनाश का संकेत! भविष्य मालिका और कालज्ञानम की समान 6 भविष्यवाणियां, जो अब हो रही हैं सच

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kaal gyanam and bhavishya malika
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Fri, 17 Apr 2026 (12:36 IST) Updated Date: Fri, 17 Apr 2026 (12:48 IST)
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Kalajnanam bhavishya malika: ब्रह्मर्षि पोतुलुरी वीरब्रह्मंद्र स्वामी द्वारा रचित कालज्ञानम और ओडिशा के पंचसखा, विशेषकर संत अच्युतानंद दास द्वारा रचित भविष्य मालिका दोनों ही भविष्यद्रष्टा ग्रंथों में अद्भुत समानताएं मिलती हैं। ये दोनों ग्रंथ 16वीं सदी में लिखे गए हैं। ये दोनों ग्रंथ 'कलियुग के अंत' और 'सतयुग के आगमन' की संधि वेला का वर्णन करते हैं। इन दोनों ग्रंथों की कॉमन (समान) भविष्यवाणियां निम्नलिखित हैं।
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1. प्राकृतिक आपदाओं का तांडव

दोनों ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख है कि विनाश की शुरुआत प्रकृति के प्रकोप से होगी:
भीषण भूकंप और समुद्री हलचल: दोनों भविष्यवाणियों में कहा गया है कि पृथ्वी पर ऐसे भूकंप आएंगे कि ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी। समुद्र का जलस्तर इतना बढ़ेगा कि जगन्नाथ पुरी मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी पहुंच जाएगा।
अजीब खगोलीय घटनाएं: आकाश में दो सूर्य दिखने जैसी स्थिति (संभवतः कोई धूमकेतु या सुपरनोवा) और दिन में 7 दिनों के लिए अंधेरा छा जाने की बात दोनों जगह कही गई है।
 

2. नैतिक और सामाजिक पतन

मानव समाज के चरित्र को लेकर दोनों ग्रंथों की भविष्यवाणियां एक जैसी हैं:
धर्म का ह्रास: लोग धर्म और शास्त्रों का मजाक उड़ाएंगे। पवित्र नदियों और मंदिरों की मर्यादा खत्म हो जाएगी।
पारिवारिक बिखराव: शिष्य गुरु का अपमान करेगा, संतान माता-पिता की सेवा नहीं करेगी और विवाह जैसी संस्थाएं कमजोर पड़ जाएंगी।
अन्याय का बोलबाला: शासक वर्ग जनता का रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बन जाएगा।
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3. महाविनाशकारी युद्ध (तीसरा विश्व युद्ध)

दोनों भविष्यवाणियां एक बड़े वैश्विक युद्ध की ओर इशारा करती हैं:
रक्तपात: दुनिया की एक बड़ी आबादी इस युद्ध और उसके बाद फैली महामारियों में समाप्त हो जाएगी।
भारत की भूमिका: कालज्ञानम और मालिका दोनों संकेत देते हैं कि इस भीषण युद्ध के समय भारत एक सुरक्षित स्थान के रूप में उभरेगा और विश्व का आध्यात्मिक नेतृत्व करेगा।
 

4. कल्कि अवतार और दिव्य पुरुष का आगमन

विनाश के बीच आशा की किरण के रूप में 'अवतार' की चर्चा दोनों ग्रंथों का केंद्र बिंदु है:
भगवान कल्कि: दोनों ही ग्रंथों में भगवान विष्णु के 10वें अवतार 'कल्कि' के प्रकट होने की बात कही गई है, जो अधर्म का नाश करेंगे।
गुप्त रूप में निवास: अच्युतानंद दास और वीर ब्रह्मेन्द्र स्वामी दोनों ने संकेत दिया है कि भगवान का अवतार गुप्त रूप में हो चुका होगा और सही समय आने पर वह दुनिया के सामने प्रकट होंगे।
 

5. जगन्नाथ पुरी और कांची पीठ का महत्व

मालिका के अनुसार, जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा का गिरना और पत्थर टूटना विनाश के संकेत होंगे।
कालज्ञानम के अनुसार भी दक्षिण और पूर्व के प्रमुख मंदिरों में कुछ ऐसी घटनाएं (जैसे देवी की आंखों से आंसू या प्रतिमाओं का हिलना) होंगी जो अनिष्ट की सूचना देंगी।
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6. सतयुग की स्थापना

  • विनाश के पश्चात एक स्वर्ण युग (सतयुग) की शुरुआत दोनों का अंतिम निष्कर्ष है:
  • बचे हुए लोग धर्मपरायण होंगे।
  • हजारों वर्षों तक शांति और सत्य का शासन रहेगा।
  • प्रकृति फिर से हरी-भरी और समृद्ध हो जाएगी।
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ये दोनों ग्रंथ अलग-अलग क्षेत्रों (आंध्र प्रदेश और ओडिशा) में लिखे गए, लेकिन इनकी विषय-वस्तु में समानता यह दर्शाती है कि प्राचीन ऋषियों का 'समय चक्र' को देखने का नजरिया एक ही था।

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