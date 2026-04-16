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Akshaya Tritiya Special: चंद्रमा का वृषभ राशि में महागोचर: अक्षय तृतीया पर इन 3 राशियों की खुलने वाली है किस्मत की लॉटरी!

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अक्षय तृतीया और राशि
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Thu, 16 Apr 2026 (16:48 IST) Updated Date: Thu, 16 Apr 2026 (16:26 IST)
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Moon in Taurus: सोमवार को अक्षय तृतीया पर चंद्रमा का वृषभ राशि (Taurus) में महागोचर होने जा रहा है। चंद्रमा जब वृषभ राशि में प्रवेश करता है, तो यह स्थिरता, संपत्ति, भावनात्मक संतुलन और मन की शांति का संकेत देता है। वृषभ राशि में चंद्रमा आर्थिक अवसर और मानसिक स्थिरता को बढ़ाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से इस दिन चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर करेंगे, जहां पहले से ही शुक्र की स्थिति होने से 'मालव्य' और 'गजकेसरी' जैसे शुभ योगों का प्रभाव देखने को मिलेगा।ALSO READ: Akshaya Tritiya Remedies; अक्षय तृतीया: धन वर्षा के 7 दिव्य उपाय
 

ज्योतिष गणना के अनुसार, चंद्रमा का यह महागोचर 3 विशेष राशियों के लिए 'किस्मत की लॉटरी' खुलने जैसा साबित होगा। 

 

आइए जानते हैं वे भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं:

 

1. वृषभ राशि (Taurus): स्वर्ण युग की शुरुआत

चंद्रमा आपकी ही राशि (लग्न भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण और आत्मविश्वास पैदा करेगा।
 
लॉटरी जैसा लाभ: यदि आप लंबे समय से किसी बड़े निवेश या व्यापारिक सौदे का इंतजार कर रहे थे, तो अक्षय तृतीया पर वह फाइनल हो जाएगा।
 
करियर: उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपकी पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे।
 
धन: भूमि-भवन या सोने में किया गया निवेश भविष्य में छप्पर फाड़ रिटर्न देगा।
 

2. सिंह राशि (Leo): करियर में ऊंची उड़ान

चंद्रमा आपके दसवें भाव (कर्म भाव) में गोचर करेंगे, जिससे आपके करियर और सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में जबरदस्त उछाल आएगा।
 
लॉटरी जैसा लाभ: बेरोजगारों को मनचाही नौकरी और नौकरीपेशा लोगों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अचानक पैतृक संपत्ति से धन लाभ के प्रबल योग हैं।
 
लव: पार्टनर के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और परिवार में मांगलिक कार्य की रूपरेखा बनेगी।
 
उपाय: अक्षय तृतीया पर किसी जरूरतमंद को तांबे का पात्र दान करें।ALSO READ: Akshaya Tritiya शॉपिंग गाइड: आखा तीज 2026: बजट कम है? 500 से भी शुरू कर सकते हैं सोने में निवेश, जानें कैसे?
 

3. वृश्चिक राशि (Scorpio): व्यापार में बंपर मुनाफा

चंद्रमा आपके सातवें भाव अर्थात् साझेदारी और विवाह में उच्च के होकर गोचर करेंगे। यह गोचर आपके जीवन में स्थिरता और आर्थिक मजबूती लेकर आएगा।
 
लॉटरी जैसा लाभ: पार्टनरशिप में चल रहे व्यापार में उम्मीद से कहीं अधिक मुनाफा होगा। शेयर मार्केट या पुरानी पॉलिसी से अचानक धन मिलने के योग हैं।
 
स्वास्थ्य: पुरानी किसी बीमारी से छुटकारा मिलेगा और आप मानसिक रूप से काफी हल्का महसूस करेंगे।
 
उपाय: इस दिन भगवान विष्णु को पीले फूल और केसर की खीर का भोग लगाएं।
 

अन्य राशियों के लिए छोटा सुझाव:

भले ही ये 3 राशियां सबसे अधिक लाभ में हैं, लेकिन अक्षय तृतीया का दिन मेष, मिथुन और धनु राशि वालों के लिए भी निवेश और दान-पुण्य के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा।
 

अक्षय फल के लिए विशेष टिप:

इस महागोचर के दौरान यदि आप जौ (Barley) खरीदकर उसे भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करते हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति पूरे वर्ष 'अक्षय' (कभी न घटने वाली) बनी रहेगी।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: अक्षय तृतीया 2026: व्रत, पूजा मुहूर्त, पूजन विधि, कथा, आरती और इस दिन का खास महत्व जानें
 

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