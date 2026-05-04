नौतपा 2026: रोहिणी नक्षत्र कब से शुरू होगा और कितने दिन तक रहेगा? जानिए पूरी जानकारी

सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही नौतपा प्रारंभ हो जाता है। नौतपा में यदि बारिश नहीं होती है तो यह संभावना प्रबल हो जाती है कि इस वर्ष अच्छी वर्षा होगी। नौतपा का तपना जरूरी है। नौतपा अर्थात 9 दिनों तक की तपन। साल 2026 में गर्मी के मौसम में सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश और 'नौतपा' की तिथियां इस प्रकार हैं।

रोहिणी नक्षत्र का समय (2026): ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो प्रचंड गर्मी का दौर शुरू होता है।

प्रवेश: सूर्य 25 मई 2026 (सोमवार) को दोपहर लगभग 03:37 बजे रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। समाप्ति: सूर्य इस नक्षत्र में 8 जून 2026 तक रहेंगे।

नौतपा (Nautapa) कब से कब तक? सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में रहने की कुल अवधि 15 दिन की होती है, लेकिन इसके शुरुआती 9 दिन सबसे अधिक गर्म माने जाते हैं, जिन्हें 'नौतपा' कहा जाता है।

शुरुआत: 25 मई 2026 समाप्ति: 2 जून 2026 विशेष बातें: भीषण गर्मी: इन 9 दिनों में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लंबवत (सीधी) पड़ती हैं, जिससे तापमान अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच जाता है और लू (Heatwave) का प्रकोप बढ़ जाता है।

मानसून का संकेत: धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यता है कि नौतपा के दौरान जितनी अधिक गर्मी पड़ती है, मानसून उतना ही अच्छा रहता है और भविष्य में वर्षा उतनी ही भरपूर होती है।

धार्मिक सावधानी: नौतपा के दौरान ठंडी वस्तुओं (जैसे जल, मिट्टी के घड़े, पंखे) का दान करना बहुत शुभ माना जाता है।

सावधानी: इस दौरान डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अधिक पानी पिएं और धूप से बचें।