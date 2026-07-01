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अंक ज्योतिष और वैवाहिक सामंजस्य: जानिए क्या कहते हैं आपके अंक?

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Numerology provides information about the success of a marriage. The image depicts the Kalash, the fire during the wedding rituals, and the bride and groom
BY: डॉ. अभय गुप्ता
Publish Date: Wed, 01 Jul 2026 (15:07 IST) Updated Date: Wed, 01 Jul 2026 (15:49 IST)
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numerology and marriage: विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो व्यक्तित्वों, संस्कारों, अपेक्षाओं और ऊर्जा प्रवाहों का मिलन माना जाता है। अंक ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का मूलांक उसके स्वभाव, सोचने के तरीके, भावनात्मक अभिव्यक्ति तथा संबंधों को निभाने की शैली को प्रभावित करता है। यही कारण है कि कुछ मूलांक संयोजन अत्यंत सामंजस्यपूर्ण माने जाते हैं, जबकि कुछ संयोजन जीवन में अधिक धैर्य, समझदारी और परस्पर प्रयास की मांग करते हैं।ALSO READ: Gupt Navratri 2026: आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि कब से कब तक रहेगी?
 

यह ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी भी अंक संयोजन को विवाह की सफलता या असफलता का अंतिम आधार नहीं माना जा सकता। परिपक्वता, संवाद, सम्मान और समर्पण किसी भी रिश्ते की वास्तविक नींव हैं। 

ऐसे मूलांक संयोजन जिनमें अतिरिक्त सावधानी अपेक्षित हो सकती है-

 

मूलांक 4 और 8

यह संयोजन अनुशासन, नियंत्रण और जिम्मेदारियों से जुड़ा माना जाता है। दोनों ही अपने विचारों पर दृढ़ रह सकते हैं, जिससे निर्णय लेने के दौरान मतभेद या शक्ति संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
 

संतुलन के उपाय:

• एक-दूसरे को निर्णय लेने की स्वतंत्रता दें।
• जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन करें।
• परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं।
• गहरे नीले, काले या धूसर रंगों का अत्यधिक प्रयोग करने के बजाय हल्के एवं सकारात्मक रंगों का उपयोग करें।
 

मूलांक 9 और 8

मूलांक 9 ऊर्जावान और भावुक होता है, जबकि मूलांक 8 व्यावहारिक और गंभीर स्वभाव का माना जाता है। भावनात्मक अभिव्यक्ति में अंतर होने से दूरी या असंतोष की भावना जन्म ले सकती है।
 

संतुलन के उपाय:

• सप्ताह में कम से कम एक दिन बिना किसी तनाव के साथ समय बिताएं।
• क्रोध आने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय बाद चर्चा करें।
• आर्थिक और पारिवारिक निर्णय संयुक्त रूप से लें।
 

मूलांक 4 और 9

यह संयोजन अक्सर अलग-अलग सोच और कार्यशैली के कारण चुनौतियां प्रस्तुत कर सकता है। यदि संवाद प्रभावी न हो तो आरोप-प्रत्यारोप और मानसिक तनाव बढ़ सकता है।ALSO READ: July Planet Transit 2026: सूर्य, बुध और शुक्र का गोचर बदलेगा 5 राशियों का भाग्य, जानें आपकी राशि पर असर
 

संतुलन के उपाय:

• आलोचना के स्थान पर सुझाव देने की आदत विकसित करें।
• एक-दूसरे की उपलब्धियों की सराहना करें।
• किसी भी निर्णय से पहले शांत वातावरण में चर्चा करें।
 

मूलांक 1 और 9

दोनों मूलांक नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास से परिपूर्ण माने जाते हैं। किंतु कभी-कभी यही गुण अहं टकराव और जिद का कारण बन सकते हैं।
 

संतुलन के उपाय:

• 'मैं' की बजाय 'हम' की भावना विकसित करें।
• छोटी-छोटी बातों में जीतने के बजाय संबंध को प्राथमिकता दें।
• प्रत्येक सप्ताह एक साझा लक्ष्य निर्धारित करें।
 

मूलांक 1 और 3

रचनात्मकता और महत्वाकांक्षा से भरपूर यह संयोजन सफलता दिला सकता है, परंतु दोनों के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण वर्चस्व की भावना संबंधों में तनाव ला सकती है।
 

संतुलन के उपाय:

• एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करें।
• महत्वपूर्ण निर्णय मिलकर लें।
• साथी की सफलता को अपनी सफलता मानने का प्रयास करें।
 

मूलांक 2 और 8

यह संयोजन सदैव प्रतिकूल नहीं माना जाता, किंतु भावनात्मक संवेदनशीलता और व्यावहारिक दृष्टिकोण के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है।
 

संतुलन के उपाय:

• भावनाओं को दबाने के बजाय खुलकर व्यक्त करें।
• साथी की बात पूरी सुनने की आदत डालें।
• एक-दूसरे की अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से समझें।
 

मूलांक 3 और 4

संवाद शैली में अंतर, अपेक्षाओं का मेल न होना तथा विचारों की भिन्नता गलतफहमियों को जन्म दे सकती है।
 

संतुलन के उपाय:

• प्रतिदिन कुछ समय केवल आपसी बातचीत के लिए निकालें।
• किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से संदेश भेजने से बचें।
• असहमति होने पर शांतिपूर्वक समाधान खोजें।
 

मूलांक 5 और 9

मूलांक 5 परिवर्तन और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है, जबकि मूलांक 9 भावनात्मक गहराई को महत्व देता है। अलग-अलग प्राथमिकताएं संबंधों में अस्थिरता ला सकती हैं।

 

संतुलन के उपाय:

• एक-दूसरे की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करें।
• भविष्य की योजनाएं मिलकर बनाएं।
• यात्रा या नए अनुभव साथ में साझा करें।

 

मूलांक 8 और 7

यह संयोजन भी सभी के लिए समान परिणाम नहीं देता। कई बार अंतर्मुखी स्वभाव, अधिक सोच-विचार तथा भावनाओं को व्यक्त न कर पाने के कारण दूरी महसूस हो सकती है।

 

संतुलन के उपाय:

• अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें।
• अनावश्यक शंकाओं से बचें।
• सप्ताह में एक दिन डिजिटल उपकरणों से दूर रहकर साथ समय बिताएं।
 

रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए सामान्य सुझाव

• नियमित और खुला संवाद बनाए रखें।
• साथी की भावनाओं और दृष्टिकोण का सम्मान करें।
• निर्णय लेने में लचीला रवैया अपनाएं।
• केवल अंकों के आधार पर रिश्तों का मूल्यांकन न करें।
• विवाह पूर्व विस्तृत अंक विश्लेषण से व्यक्तित्व और सामंजस्य के विभिन्न पहलुओं को समझा जा सकता है।
 

निष्कर्ष

अंक ज्योतिष का उद्देश्य किसी भी रिश्ते को अच्छा या बुरा घोषित करना नहीं है, बल्कि उन क्षेत्रों की पहचान करना है जहां अधिक समझ, धैर्य, संवाद और सहयोग की आवश्यकता हो सकती है। सही मार्गदर्शन, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास से चुनौतीपूर्ण माने जाने वाले अंक संयोजन भी सुखद एवं सफल वैवाहिक जीवन का आधार बन सकते हैं।
 
यदि आपसी समझ बढ़ाने और व्यवहारिक प्रयासों के बावजूद दांपत्य जीवन में बिना किसी स्पष्ट कारण के बार-बार मतभेद, मानसिक दूरी, संवादहीनता अथवा महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर असहमति बनी रहती है, तो ऐसे मामलों में विस्तृत अंक ज्योतिषीय अनुकूलता (Compatibility Analysis) उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है।

जन्मतिथि, नामांक, भाग्यांक, लोषु ग्रिड तथा अन्य अंक संकेतकों के समग्र अध्ययन के माध्यम से संबंधों को प्रभावित करने वाले संभावित कारणों को समझा जा सकता है तथा व्यक्ति-विशेष के अनुरूप सकारात्मक सुझाव एवं उपाय बताए जा सकते हैं, जो वैवाहिक सामंजस्य को सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।
 
अस्वीकरण: यह लेख अंक ज्योतिष के पारंपरिक सिद्धांतों, उपलब्ध साहित्य, अध्ययन एवं व्यावहारिक अनुभवों पर आधारित है। अंक ज्योतिष एक वैकल्पिक ज्ञान परंपरा है, जिसकी अवधारणाओं को आधुनिक विज्ञान द्वारा सार्वभौमिक रूप से प्रमाणित नहीं किया गया है। इसमें उल्लिखित संभावित प्रभाव सामान्य संकेतात्मक प्रकृति के हैं। किसी भी महत्वपूर्ण वैवाहिक निर्णय के लिए व्यक्तिगत परिस्थितियों, पारिवारिक परामर्श और विशेषज्ञ सलाह को भी महत्व दिया जाना चाहिए।ALSO READ: Chaturmas 2026: आषाढ़ माह 2026: चातुर्मास की शुरुआत से पहले जान लें ये जरूरी नियम

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About Writer डॉ. अभय गुप्ता
The author is an experienced Numerologist,  Life coach, Motivational Speaker, NLP Master Trainer. Mob. 9479716025 .... और पढ़ें

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