शुक्र गोचर 2026: मिथुन राशि में आते ही 5 राशियों की बदलेगी तकदीर

Venus Transit in Gemini: 14 मई 2026 को शुक्र ग्रह अपनी राशि वृषभ से निकलकर बुध की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। शुक्र का यह संचार कला, संवाद और बुद्धिमत्ता की नई ऊर्जा का संचार करेगा। प्रेम, वैभव और ऐश्वर्य के कारक शुक्र ग्रह 5 राशियों पर शुभ प्रभाव डालेंगे। जानिए आपकी कौनसी राशि है इसमें।

मेष: रसूख और रचनात्मकता का उदय शुक्र आपके पराक्रम के भाव (तीसरे भाव) में कदम रख रहे हैं। अब आपकी सामाजिक चमक देखते ही बनेगी!

क्या होगा खास: दोस्तों के साथ महफिलें जमेंगी और छोटी लेकिन यादगार यात्राओं के योग हैं। धन और करियर: अगर आप लिखने या कला से जुड़े हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी अब कैश (Cash) में बदलेगी।

सावधानी: पार्टनर के साथ रोमांस तो भरपूर रहेगा, पर बोलते समय शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखें।

वृषभ: तिजोरी भरेगी और वाणी निखरेगी आपकी राशि के स्वामी स्वयं धन के भाव (दूसरे भाव) में विराज रहे हैं। यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

क्या होगा खास: आपकी बातों में वो जादू होगा कि पत्थर भी पिघल जाए। बिगड़े हुए काम अब बन जाएंगे।

धन और करियर: बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी तय है। ऑफिस में आपकी तारीफ के साथ-साथ 'इंसेंटिव' की खुशखबरी मिल सकती है।

उत्सव: लजीज पकवानों और पारिवारिक उत्सवों का आनंद मिलेगा। सिंह: सपनों की उड़ान और बड़ा लाभ शुक्र आपके लाभ भाव (11वें भाव) में आ रहे हैं। अब आपकी बरसों पुरानी अधूरी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं।

क्या होगा खास: ऊंचे पद पर बैठे अधिकारियों का हाथ अब आपके सिर पर होगा। प्रतिष्ठा में चार चाँद लगेंगे।

प्रेम और शिक्षा: प्रेमियों के लिए यह 'गोल्डन पीरियड' है। विद्यार्थी भी अपनी एकाग्रता से सबको चौंका देंगे।

सावधानी: काम की भागदौड़ में अपनी सेहत को नज़रअंदाज़ न करें। धनु: साझेदारी में लाभ और रिश्तों में मिठास शुक्र आपके सातवें भाव (विवाह और व्यापार) में दस्तक दे रहे हैं। रिश्तों और काम के बीच एक खूबसूरत संतुलन बनेगा।

क्या होगा खास: दांपत्य जीवन में पुरानी कड़वाहट घुलेगी और आप अपने हमसफर के लिए सरप्राइज प्लान करेंगे।

व्यापार: अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो मुनाफे की नई डील आपका इंतज़ार कर रही है। सावधानी: स्वास्थ्य (विशेषकर महिलाओं के लिए) और सामाजिक मर्यादा का ध्यान रखना अनिवार्य है।

मीन: लग्जरी और सुखों की दस्तक शुक्र आपके सुख भाव (चौथे भाव) में गोचर कर रहे हैं। आपके घर में विलासिता और आराम का नया दौर शुरू होने वाला है।

क्या होगा खास: घर के आंगन में नई गाड़ी खड़ी हो सकती है या घर के नवीनीकरण पर खर्च होगा। सहयोग: ससुराल पक्ष और भाई-बहनों से आपको अप्रत्याशित सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों के सुझाव बिजनेस में तरक्की दिलाएंगे।

सावधानी: छोटी-मोटी गलतफहमियों को घर में पनपने न दें, खुलकर बात करें।