सीता नवमी 2026: माता जानकी के इन 5 उपायों से घर में बरसेगी खुशहाली

Sita Navami Ke upay: हिंदू संस्कृति में सीता नवमी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि नारी शक्ति, अटूट धैर्य और मर्यादा के उत्सव का दिन है। यह वही पावन दिन है जब धरती की कोख से साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता का प्राकट्य हुआ था। यह दिन वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी का था। माता सीता का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी करुणा और संकल्प के साथ अडिग रहा जाता है। अगर आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं, तो इस सीता नवमी (2026) पर आजमाएं ये सिद्ध उपाय।

1. खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए अगर घर में अनबन रहती है या प्रेम की कमी है, तो सीता नवमी के दिन प्रभु श्री राम और माता सीता की छवि के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं।

मंत्र: “ॐ सीतारामाय नमः” का 108 बार जाप करें। अंत में साथ मिलकर आरती करें; यह उपाय आपके रिश्तों में आपसी समझ और मिठास घोल देगा।

2. संतान के सुख और सौभाग्य के लिए संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले या बच्चों की सेहत के लिए प्रार्थना करने वाले लोग इस दिन सुहागिन महिलाओं को लाल चुनरी, सिंदूर और ताजे फल सादर भेंट करें। माता जानकी का आशीर्वाद आपके आंगन को खुशियों से भर देगा।

3. बरकत और सुख-समृद्धि के लिए क्या आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा? इस दिन पीली हल्दी की गांठ और अक्षत (चावल) माता सीता के चरणों में अर्पित करें। पूजा संपन्न होने के बाद उस हल्दी की गांठ को अपनी तिजोरी या धन स्थान पर रख दें। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती।

4. बाधाओं और दुखों के विनाश के लिए जीवन के संघर्षों से मुक्ति पाने का सबसे सरल मार्ग है 'राम-सिया' नाम का सुमिरन। इस दिन जितना संभव हो इस नाम का जप करें। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर गंगाजल छिड़कें और मिट्टी का दीपक जलाएं, ताकि नकारात्मकता दूर हो सके।

5. अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए विवाहित महिलाएं इस पावन अवसर पर व्रत रखें और माता सीता की गौरव गाथा का पाठ करें। शाम को माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है।

खास बात: इस सीता नवमी, केवल पूजा ही नहीं, बल्कि माता सीता के धैर्य और करुणा को अपने स्वभाव में उतारने का संकल्प लें।