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सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश से बदलेंगे वैश्विक हालात? जानें भविष्यफल

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The image features a bull, a *kalash*, an earthen pot, *laddoos*, and sugarcane, with the Sun and the Zodiac wheel in the background. On the other side, there are high-rise buildings and the Earth; the caption reads &quot;Vrishabha Sankranti 2026.&quot;
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Wed, 13 May 2026 (14:13 IST) Updated Date: Wed, 13 May 2026 (14:22 IST)
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ज्योतिषीय कैलेंडर में 15 मई 2026, शुक्रवार का दिन बेहद खास होने वाला है। इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य अपने मेष राशि के सफर को विराम देकर शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, जिसे 'वृषभ संक्रांति' के नाम से जाना जाता है।
 
सुबह 06:28 बजे होने वाले इस राशि परिवर्तन के साथ ही प्रकृति और जनजीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। यदि आप दान-पुण्य के इच्छुक हैं, तो नोट कर लें कि पुण्य काल सुबह 05:30 से 06:28 के बीच रहेगा। भारतीय संस्कृति में संक्रांति का दिन केवल स्नान और दान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय की आहट सुनने का भी अवसर है।
 

1. 2026 का विशेष ज्योतिषीय संयोग: रोहिणी का साथ और 'नौतपा'

तपेगी धरती (नौतपा): इस गोचर की सबसे बड़ी विशेषता सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश है। जैसे ही सूर्य रोहिणी के घेरे में आएंगे, भीषण गर्मी का दौर शुरू हो जाएगा। इसके शुरुआती 9 दिन 'नौतपा' के रूप में जाने जाते हैं, जब सूरज अपनी पूरी प्रचंडता के साथ धरती को तपाएगा।
 
सङ्क्रमणम् का महत्व: दक्षिण भारत में इसे 'सङ्क्रमणम्' के उल्लास के साथ मनाया जाएगा। ज्योतिष गणना के अनुसार, संक्रांति के क्षण से लगभग 6-7 घंटे (16 घटी) पहले का समय आध्यात्मिक कार्यों और दान के लिए सर्वोत्तम ऊर्जा प्रदान करेगा।
 

2. क्या होगा प्रभाव? (संक्रांति फल 2026)

वृषभ संक्रांति का यह चक्र देश और दुनिया के लिए मिला-जुला असर लेकर आ रहा है:
बाजार और व्यापार: व्यापारियों के लिए यह गोचर 'अच्छे दिन' लेकर आ सकता है। व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी और मुनाफे के अवसर बढ़ेंगे। हालांकि, आम आदमी की जेब पर महंगाई की मार पड़ सकती है क्योंकि वस्तुओं की लागत में इजाफा होने के संकेत हैं।
 
देश और दुनिया: कूटनीतिक मोर्चे पर अच्छी खबरें मिलेंगी। विभिन्न राष्ट्रों के बीच कड़वाहट कम होगी और आपसी तालमेल व संबंधों में मधुरता आएगी।
 
सेहत और समृद्धि: अच्छी बात यह है कि इस दौरान जनमानस के स्वास्थ्य में सुधार होगा। कृषि के मोर्चे पर सुखद परिणाम मिलेंगे और अनाज के भंडारों में वृद्धि होगी।
 
सावधानी: जहाँ एक ओर सामाजिक संबंध सुधरेंगे, वहीं कुछ क्षेत्रों में व्यक्तिगत स्तर पर वैचारिक मतभेद और तनाव की स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं।
 
विशेष संदेश
वृषभ संक्रांति हमें यह याद दिलाती है कि हम प्रकृति के कितने ऋणी हैं। यह पर्व हमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होने और समाज के वंचित वर्गों की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। इस दिन किया गया निस्वार्थ दान और सेवा ही सच्ची संक्रांति है।

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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

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