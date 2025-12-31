rashifal-2026

New Year Remedies 2026: नववर्ष 2026 का आगमन, जानें किन 10 खास उपायों से भरेगी खुशियों से झोली

WD Feature Desk

, बुधवार, 31 दिसंबर 2025 (12:15 IST)
आपका नववर्ष 2026 शुभ और समृद्ध हो! 
 
Lucky Remedies for 2026 New Year: वर्ष 2026 के आगमन के साथ ही हम सभी चाहते हैं कि यह नया साल हमारे जीवन में खुशियाँ, समृद्धि, और सफलता लेकर आए। इस अवसर पर कुछ खास उपाय किए जा सकते हैं, जो हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज में भी खुशियां फैला सकते हैं।ALSO READ: Jupiter Transit 2026: नववर्ष 2026 में गुरु किन जातकों के विवाह में बनेंगे बाधक
 
यहां कुछ महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय दिए गए हैं, जिन्हें आप वर्ष 2026 के पहले दिन से ही अपना सकते हैं, ताकि आपकी झोली खुशियों से भर जाए:
 
1. गृह पूजा और दीप जलाना: नववर्ष के पहले दिन घर में पूजा करना और दीप जलाना आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। दीपक की रोशनी से घर में अंधकार और नकारात्मकता समाप्त होती है। विशेष रूप से, लक्ष्मी माता की पूजा करना समृद्धि और सुख-शांति को बढ़ाता है।
 
आज क्या करें: नववर्ष आगमन के दिन गणेश जी या लक्ष्मी माता के सामने दीप जलाएं। घर के हर कोने में दीपक रखें और अपने घर को शुभ और पवित्र बनाएं।
 
2. घर की सफाई और नवीनीकरण: नववर्ष के आगमन पर घर की सफाई करना और पुराने सामान को बाहर फेंकना न केवल घर को साफ करता है, बल्कि यह आपके जीवन में नकारात्मकता को भी दूर करता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, और नया साल सफलता और समृद्धि लेकर आता है।
 
उपाय: घर के सभी कमरों की सफाई करें और टूटे हुए सामान को हटा दें। पुराने कपड़े, कागजात, और अनावश्यक वस्तुओं को त्याग दें।
 
3. पीपल के पेड़ की पूजा: पीपल का पेड़ भारतीय संस्कृति में अत्यंत पवित्र माना जाता है। नववर्ष के पहले दिन पीपल के पेड़ के नीचे जल अर्पित करने से घर में सुख-समृद्धि और समृद्धि आती है। और वैसे भी इस बार नववर्ष का आगमन गुरुवार के दिन से हो रहा है, तो यह दिन पीपल पूजन के लिये अतिउत्तम है। पीपल के पेड़ को भगवान विष्णु और ब्रह्मा का घर माना जाता है, और इसकी पूजा से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं।
 
क्या करें: 2026 के पहले दिन की सुबह के समय पीपल के पेड़ के नीचे जाएं। वहां जल, दूध, या शहद अर्पित करें और अपने जीवन के लिए शुभकामनाएं मांगें।
 
4. श्रीमद्भगवद्गीता का पाठ: नववर्ष के मौके पर श्रीमद्भगवद्गीता का पाठ करना आपके जीवन में सकारात्मकता और शांति ला सकता है। गीता में दी गई शिक्षाएं हमें जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण प्रदान करती हैं और हमें अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करने की प्रेरणा देती हैं।ALSO READ: नई शुरुआत और अनंत संभावनाएं लेकर आएगा नववर्ष 2026, स्वयं करें विश्लेषण साल 2025 में आपने क्या हासिल किया और क्या सीखा?
 
गीता श्लोक- नववर्ष के पहले से दिन से आरंभ करके हर दिन गीता के एक श्लोक का पाठ करें। यदि संभव हो, तो गीता का संपूर्ण पाठ करें और इससे जुड़ी शिक्षा को अपने जीवन में लागू करें।
 
5. पानी में हल्दी डालकर घर के कोने-कोने में छिड़काव करें: हल्दी एक अत्यधिक पवित्र और शुभ वस्तु मानी जाती है, जिसका उपयोग घर में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने और सकारात्मकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। नववर्ष के पहले दिन पानी में हल्दी डालकर घर के सभी कोनों में छिड़काव करें।
 
आज क्या करें: एक बाल्टी पानी में हल्दी का एक चम्मच डालें। इसे घर के चारों कोनों में छिड़कें, विशेष रूप से पूजा स्थान और मुख्य दरवाजे के पास।
 
6. किसी जरूरतमंद को दान देना: नववर्ष का प्रारंभ अच्छे कर्मों से करना चाहिए, और दान एक ऐसा कदम है जो न केवल आपके जीवन में पुण्य लाता है, बल्कि दूसरों की मदद भी करता है। इस दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन, कपड़े, या पैसे दान करने से आपकी पुण्य की राशि बढ़ती है।
 
दान- खासकर इस दिन किसी गरीब व्यक्ति को खाना, कपड़े, या पैसा दान करें। यह दान आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा।
 
7. फूलों की सजावट करें: नववर्ष की शुरुआत में घर में फूलों की सजावट करना न केवल घर को सुंदर बनाता है, बल्कि यह आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संदेश भी भेजता है। फूलों का रंग और खुशबू सकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती है।ALSO READ: Adhik Maas: नववर्ष 2026 में होगा 'अधिकमास', जानिए क्या होता है?
 
- फूलों की सजावट: इस दिन घर के विभिन्न स्थानों पर ताजे फूल रखें। खासकर पूजा स्थान और बैठक कक्ष में फूलों की सजावट करें।
 
8. नई शुरुआत के लिए संकल्प लें: नववर्ष के आगमन पर नया संकल्प लेना आपके जीवन में बदलाव लाता है। यह एक मानसिक तैयारी है, जो आपको अपने लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन करती है। संकल्प लें कि आप इस साल अधिक मेहनत करेंगे, अपने रिश्तों को सुधारेंगे, और मानसिक शांति पाने के लिए नियमित ध्यान करेंगे।
 
उपाय- इस वर्ष अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के लिए संकल्प लें। संकल्प को लिखें और उसे पूरा करने के लिए एक योजना बनाएं।
 
9. रात्रि में शिवलिंग पर जल अर्पित करें: शिवलिंग पर जल अर्पित करना एक प्रमुख उपाय है, जो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने में मदद करता है। यह उपाय विशेष रूप से नए साल की शुरुआत में लाभकारी हो सकता है।
 
क्या करें: रात्रि में शिवलिंग पर जल, दूध, और धतूरा अर्पित करें। साथ ही, भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करें।
 
10. ध्यान और योग करें: नववर्ष के पहले दिन ध्यान और योग का अभ्यास करने से आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। यह आपकी नकारात्मक सोच को समाप्त करता है और आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन जीने की शक्ति देता है।
 
क्या करें:- नववर्ष की पहली सूरज की किरण के साथ ही सुबह के समय ध्यान और योग करें। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अपनी मानसिक शांति को बढ़ाएं।
 
वर्ष 2026 के आगमन पर इन 10 खास उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह उपाय न केवल आपको खुशियां देंगे, बल्कि आपके जीवन को समृद्ध और सफल बनाने में भी मदद करेंगे। नववर्ष की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा और अच्छे कर्मों से करें और इसे एक नई दिशा देने का अवसर बनाएं।ALSO READ: Shani Sade Sati 2026: वर्ष 2026 में किन राशि के जातकों पर रहेगी साढ़ेसाती व ढैय्या

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

