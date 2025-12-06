Festival Posters

वर्ष 2026 कैसा रहेगा देश और दुनिया की 12 राशियों के लिए, सोना चांदी पर क्या होगा प्रभाव

हमें फॉलो करें वर्ष 2026 भविष्‍यफल

WD Feature Desk

शनिवार, 6 दिसंबर 2025
Prediction 2026 astrology: वर्ष 2026 ज्योतिषीय और ग्रहीय बदलावों के कारण परिवर्तन, विस्तार और आत्म-मूल्यांकन का वर्ष साबित हो सकता है। यह वर्ष कई बड़ी ज्योतिषीय घटनाओं से भरा है, जो वैश्विक और व्यक्तिगत स्तर पर गहरा प्रभाव डालेंगी। यहाँ ग्रह गोचर के अनुसार वर्ष 2026 की प्रमुख संभावित भविष्यवाणियों का एक सारांश है।

राहु-केतु अक्ष का परिवर्तन (दिसंबर 2026): राहु मकर में और केतु कर्क में गोचर करेंगे। यह भावनात्मक प्राथमिकताओं में बदलाव लाएगा और लोगों को अहंकार को त्यागकर नम्रता और आध्यात्मिकता अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।
 
बृहस्पति का गोचर: गुरु वर्ष के दौरान मिथुन से कर्क और फिर अक्टूबर में सिंह राशि में गोचर करेंगे। गुरु का यह संचरण वर्ष के मध्य में करियर में सफलता, पहचान और विस्तार के द्वार खोलेगा। 2 जून से 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में गुरु का गोचर नए व्यवसाय शुरू करने और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी से लाभ कमाने के लिए सबसे अच्छा समय रहेगा।
 
शनि का प्रभाव: शनि पूरे वर्ष मीन राशि में रहेंगे। यह अवधि अनुशासन, धैर्य और कर्मठता की मांग करेगी। वर्ष के पूर्वार्ध में किया गया धैर्यपूर्ण कार्य वर्ष के अंत तक पुरस्कृत होगा।
 
बुध की वक्री चाल: बुध 2026 में तीन बार वक्री होंगे। वृषभ और मिथुन जैसी कुछ राशियों के लिए यह वक्री चाल शेयर बाजार, सट्टा और लॉटरी में अप्रत्याशित लाभ दिला सकती है, लेकिन मिथुन राशि वालों को सट्टे से दूर रहने की भी सलाह है।
संबंधों में उतार-चढ़ाव: बृहस्पति के कई बार स्थिति बदलने के कारण, रिश्तों में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। जनवरी से मार्च और अक्टूबर से दिसंबर के महीनों में संबंधों में बड़े बदलाव और कुछ स्थितियों में विवाह टूटने या संतान प्राप्ति में समस्या की स्थितियाँ भी बन सकती हैं।
 
सच्चाई और विश्वास: व्यक्तिगत संबंधों में भावनात्मक सद्भाव बनाए रखने के लिए खुले संचार, विश्वास और अहंकार को त्यागने की आवश्यकता होगी।
 
सोना-चांदी में वृद्धि: ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, आर्थिक तनाव के बीच भी सोना-चांदी में जबरदस्त वृद्धि के योग हैं।
 
संक्षेप में: 2026 एक ऐसा वर्ष होगा जहाँ आपको अपने विचारों और सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए साहसिक कार्रवाई करनी होगी, लेकिन सफलता के लिए धैर्य, अनुशासन और रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक होगा।
