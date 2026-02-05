नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी में रहस्यमयी Chyren कौन है? जानिए पूरी सच्चाई

, गुरुवार, 5 फ़रवरी 2026 (16:39 IST)

Nostradamus prophecy full truth on Chyren: 16वीं सदी के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता मिशेल डी नास्त्रेदमस (Nostradamus) की भविष्यवाणियाँ आज भी दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी रहती हैं। उनकी किताब Les Prophéties में कई ऐसे शब्द और नाम मिलते हैं, जिनका अर्थ आज तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है। इन्हीं रहस्यमयी शब्दों में से एक है- ‘Chyren’। सवाल यह है कि नास्त्रेदमस ने Chyren का जिक्र क्यों किया और यह व्यक्ति या प्रतीक आखिर है कौन?

1. Chyren शब्द का उल्लेख कहां मिलता है? शब्द का हिंदी उच्चारण: चाइरेन या शायरेन।

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों के एक प्रसिद्ध चौपदी (Quatrain) में लिखा गया है कि: “Chyren की विजय से संसार बदलेगा, पूर्व और पश्चिम दोनों प्रभावित होंगे…” यह पंक्ति यह संकेत देती है कि Chyren कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि ऐसा शासक या नेता होगा जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा।

धरती कई बार कांपेगी (भूकंप/उथल-पुथल होगी), Chyren पश्चिम की ओर जाएगा, वह समुद्र और ज़मीन दोनों रास्तों से अधिकार करेगा,

और शांति लंबे समय तक टिकेगी नहीं। Nostradamus, Les Prophéties Century (Centurie): VIII Quatrain: 79

Century VIII, Quatrain 79 (VIII.79) 2. Chyren का अर्थ क्या है? इतिहासकारों और विद्वानों के अनुसार: Chyren शब्द संभवतः Henry (हेनरी) का उल्टा या बदला हुआ रूप हो सकता है। कुछ लोग इसे Anagram (शब्दों की अदला-बदली) मानते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि नास्त्रेदमस ने जानबूझकर सीधे नाम न लिखकर रहस्यमय शब्दों का प्रयोग किया ताकि भविष्यवाणियाँ विवाद से बची रहें।

3. Chyren को किन ऐतिहासिक व्यक्तियों से जोड़ा गया? समय-समय पर Chyren को अलग-अलग व्यक्तियों से जोड़ा गया है:

फ्रांस का राजा हेनरी चतुर्थ कुछ विद्वानों का मानना है कि Chyren वास्तव में King Henry IV of France का प्रतीक है, क्योंकि उनके शासनकाल में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ।

नेपोलियन बोनापार्ट कुछ लोग मानते हैं कि Chyren नेपोलियन का प्रतीक हो सकता है, क्योंकि उसने यूरोप में व्यापक बदलाव किए।

एडोल्फ हिटलर कुछ व्याख्याकारों ने Chyren को हिटलर से भी जोड़ा, क्योंकि नास्त्रेदमस ने युद्ध और विनाश से जुड़ी भविष्यवाणियाँ की थीं।

4. भविष्य का कोई महान नेता आधुनिक व्याख्याओं में Chyren को भविष्य में आने वाले किसी ऐसे नेता से जोड़ा जाता है, जो:

वैश्विक राजनीति को बदल देगा

युद्ध या शांति में निर्णायक भूमिका निभाएगा

पूर्व और पश्चिम दोनों पर असर डालेगा 5. नास्त्रेदमस ने Chyren को “महान शायरन” क्यों कहा? कुछ अनुवादों में Chyren को “Great Chyren” या “Grand Chyren” कहा गया है। इसका अर्थ यह निकाला जाता है कि यह कोई साधारण शासक नहीं, बल्कि इतिहास की दिशा मोड़ने वाला व्यक्तित्व होगा। Chyren नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों का सबसे रहस्यमयी पात्र है। यह एक गूढ़ भविष्यवाणी है, जिसकी व्याख्याएं विभिन्न मतों के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती हैं।

6. क्या भारत से होगा ये बड़ा नेता? नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों में 'महान शायरन' (Great Chiren/Chyren) या महान गुरु एक ऐसे आध्यात्मिक नेता के रूप में वर्णित है जो भारत से उभरेंगे, विश्व को आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ेंगे, और एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत करेंगे। यह व्यक्ति संभवतः 1999 के बाद प्रकट होकर विश्व का कल्याण और शांति लाएगा।

7. नास्त्रेदमस के 'महान शायरन' (Chyren) के बारे में विवरण जन्म स्थान: भविष्यवाणी के अनुसार, यह नेता तीन तरफ से पानी से घिरे देश (भारत) में जन्म लेंगे, संभवतः पंजाब/हरियाणा क्षेत्र में।

पहचान: इन्हें एक महान हिंदू संत या तत्वदर्शी शिक्षक के रूप में वर्णित किया गया है। मिशन: यह संपूर्ण विश्व में ज्ञान का प्रचार करेंगे, लोगों को मोक्षमार्ग बताएंगे और संघर्षों को समाप्त कर शांति स्थापित करेंगे।

भविष्यवाणी का समय: नास्त्रेदमस ने कहा था कि लगभग 450 वर्ष बाद (1555 + 450 = 2005 के बाद) एक महान नेता का उदय होगा।

8. नास्त्रेदमस की महान देता पर 5 भविष्‍यवाणी: भविष्यवाणी: 'तीन ओर घिरे समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लेगा, जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई न होगा।' (सेंचुरी 1-50वां सूत्र)

भविष्यवाणी: 'पांच नदियों के प्रख्‍यात द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। इस राजनेता का नाम 'वरण' या 'शरण' होगा। वह एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा और इस कार्रवाई में छ: लोग मारे जाएंगे।' (सेंचुरी v-27)

भविष्यवाणी: 'शीघ्र ही पूरी दुनिया का मुखिया होगा महान 'शायरन' जिसे पहले सभी प्यार करेंगे और बाद में वह भयंकर व भयभीत करने वाला होगा। उसकी ख्याति आसमान चूमेगी और वह विजेता के रूप में सम्मान पाएगा।' (v-70)

भविष्यवाणी: 'एशिया का महान व्यक्ति समुद्र और जमीन पर विशाल सेना लेकर नीले, हरे और सलीबों को वह मौत के घाट उतार देगा।' (सैंचुरी-6-80)।

भविष्यवाणी: 'एशिया में वह होगा, जो यूरोप में नहीं हो सकता। एक विद्वान शांतिदूत सभी राष्ट्रों पर हावी होगा।' (x-75)।