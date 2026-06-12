सोमवती अमावस्या क्यों हैं इस बार खास, जानें महासंयोग, पूजा मुहूर्त और विधि

हिन्दू धर्मशास्त्रों में अमावस्या तिथि का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है, लेकिन जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। यह संयोग अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि सोमवार भगवान शिव को समर्पित है और अमावस्या पितरों की पूजा एवं तर्पण के लिए श्रेष्ठ तिथि मानी जाती है। इस बार की सोमवती अमावस्या श्रद्धालुओं के लिए विशेष फलदायी मानी जा रही है। मान्यता है कि इस दिन किए गए स्नान, दान, जप, तप और पूजा-पाठ से कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है।