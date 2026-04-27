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सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में, 3 राशियों के लिए गोल्डन टाइम

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Sun's Entry into Aries 2026
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Mon, 27 Apr 2026 (09:25 IST) Updated Date: Mon, 27 Apr 2026 (09:29 IST)
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Surya gochar 2026: 14 अप्रैल 2026 से ही सूर्य का मेष राशि में गोचर चल रहा है। सूर्य का मेष राशि में गोचर ज्योतिष शास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, क्योंकि यहाँ सूर्य अपनी 'उच्च' अवस्था में होते हैं। आपके द्वारा दिए गए संक्षिप्त विवरणों को विस्तार देते हुए, यहाँ इन तीन राशियों के लिए एक विस्तृत भविष्यफल और मार्गदर्शन दिया गया है।
 

1. मेष राशि (Aries): सूर्य का अपनी ही राशि में आगमन

मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का आपकी राशि में आना एक नए जन्म के समान है। आपकी ऊर्जा का स्तर चरम पर होगा।
 
व्यक्तित्व में निखार: सूर्य के प्रभाव से आपके चेहरे पर एक विशेष तेज दिखाई देगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपके नेतृत्व (Leadership) को स्वीकार करेंगे। यदि आप लंबे समय से किसी निर्णय को लेने में हिचकिचा रहे थे, तो अब आप पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे।
 
संतान और प्रेम: पंचम भाव पर दृष्टि होने के कारण, यह समय विद्यार्थियों के लिए शानदार है। यदि आप माता-पिता हैं, तो आपकी संतान किसी बड़ी प्रतियोगिता या क्षेत्र में नाम रोशन कर सकती है। प्रेम संबंधों में एक-दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा।
 
विशेष सावधानी: ज्योतिष के अनुसार, सूर्य जब लग्न में होता है तो व्यक्ति के स्वभाव में 'अहं' (Ego) बढ़ा सकता है। अपनी वाणी और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें। जीवनसाथी के साथ अनावश्यक बहस से बचें, ताकि घर की शांति बनी रहे।
 

2. कर्क राशि (Cancer): करियर के शिखर की ओर

कर्क राशि वालों के लिए सूर्य दशम भाव (करियर का स्थान) में गोचर कर रहे हैं। यहाँ सूर्य को 'दिग्बल' प्राप्त होता है, यानी वे सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं।
 
पेशेवर सफलता: यह समय आपके करियर में 'यू-टर्न' साबित हो सकता है। यदि आप पदोन्नति (Promotion) का इंतजार कर रहे थे, तो आपकी फाइल आगे बढ़ सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी और वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली की प्रशंसा करेंगे।
 
पारिवारिक व्यापार: जो लोग अपने पिता या दादा के व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें इस दौरान कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े कार्यों में भी सफलता के योग हैं।
 
स्वास्थ्य और सेवा: जहाँ करियर चमक रहा है, वहीं आपको अपने पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उनके साथ समय बिताएं और नियमित चेकअप कराएं। साथ ही, काम के बोझ को खुद पर इतना हावी न होने दें कि आपका निजी जीवन प्रभावित हो।
 

3. वृश्चिक राशि (Scorpio): चुनौतियों पर विजय

वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का छठे भाव (शत्रु और रोग का स्थान) में उच्च का होना एक शक्तिशाली राजयोग की तरह है।
 
शत्रु हंता योग: आपके गुप्त शत्रु या प्रतिस्पर्धी जो अब तक आपको परेशान कर रहे थे, वे खुद-ब-खुद पीछे हट जाएंगे। आप अपनी बुद्धि और साहस से हर बाधा को पार कर लेंगे।
 
कानूनी और सरकारी मामले: यदि आप किसी कानूनी विवाद या कोर्ट-कचहरी के मामले में फंसे हैं, तो प्रबल संभावनाएं हैं कि परिणाम आपके पक्ष में आएगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को इस अवधि में कोई शुभ समाचार मिल सकता है।
 
सेहत का प्रबंधन: छठा भाव बीमारियों का भी होता है। सूर्य यहाँ आपको लड़ने की शक्ति तो देंगे, लेकिन आपको पेट की गर्मी (Digestion) और आंखों में जलन जैसी समस्याओं के प्रति सतर्क रहना होगा। खान-पान में सात्विकता बनाए रखें और अत्यधिक धूप से बचें।

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About Writer वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

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