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Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 25 मई 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

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The picture shows puja decorations, including decorative kalash, bananas, mangoes and a message for the auspicious time of 2026
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Sun, 24 May 2026 (18:05 IST) Updated Date: Sat, 23 May 2026 (12:59 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 25 May 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 25 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Padmini Ekadashi 2026: अधिकमास की पद्मिनी एकादशी की 5 खास बातें, जानिए व्रत रखने के 5 नियम
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
आज 25 मई 2026, सोमवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। आज आल्हा जयंती मनाई जा रही है। साथ ही नवतपा की शुरुआत भी हो रही है। 
 

आज का पंचांग: 25 मई 2026

वार: सोमवार
 
तिथि: नवमी
 
पक्ष: शुक्ल पक्ष
 
नक्षत्र: पूर्वाफाल्गुनी (दोपहर 04:06 पीएम तक), उसके बाद उत्तराफाल्गुनी
 
योग: हर्षण (शाम 06:17 पीएम तक), उसके बाद वज्र
 
करण: वणिज (शाम 04:31 पीएम तक), उसके बाद विष्टि (भद्रा)
 
सूर्य राशि: वृषभ
 
चंद्र राशि: सिंह (रात 10:23 पीएम तक), उसके बाद कन्या
 

शुभ और अशुभ समय

 
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 03:58 एएम से 04:42 एएम
अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:52 एएम से दोपहर 12:47 पीएम
राहुकाल (अशुभ)- सुबह 07:10 एएम से 08:53 एएम
यमगंड (अशुभ)- सुबह 10:37 एएम से दोपहर 12:20 पीएम
भद्रा (अशुभ)- शाम 04:31 पीएम से अगले दिन तड़के 03:52 एएम तक
 

आज का विशेष: नौतपा शुरू

 
नौतपा प्रारंभ: नौतपा का संबंध सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन से माना जाता है। आज से नौतपा नौ दिन का वह समय है, जब भीषण गर्मी पड़ती है। 
 
सोमवार का संयोग: आज भगवान शिव की कृपा पाने के लिए "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें।
 
अभिजीत मुहूर्त: किसी भी मांगलिक कार्य के लिए दोपहर 11:52 से 12:47 का समय श्रेष्ठ है।
 
सावधानी: शाम 04:31 पीएम से भद्रा शुरू हो रही है, जो पूरी रात रहेगी। भद्रा काल में शुभ कार्यों की शुरुआत करने से बचें। साथ ही, राहुकाल (07:10 एएम - 08:53 एएम) में यात्रा या धन का लेन-देन न करें।ALSO READ: Surya Gochar 2026: रोहिणी नक्षत्र में आ रहे हैं सूर्य देव, इन 6 राशि वालों के शुरू होंगे अच्छे दिन

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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

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