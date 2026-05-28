Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 29 मई 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Publish Date: Thu, 28 May 2026 (18:05 IST)
Updated Date: Thu, 28 May 2026 (13:11 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
Today Shubh Muhurat 29 May 2026:
क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 29 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: संभलकर! 7 जून से लगने जा रहा है विष्कुंभ योग, इन 3 राशियों की बढ़ सकती है टेंशन
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
आज 29 मई 2026, शुक्रवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी तिथि है।
आज का पंचांग: 29 मई 2026
वार: शुक्रवार
तिथि: त्रयोदशी
पक्ष: शुक्ल पक्ष
नक्षत्र: स्वाति (रात 08:44 पीएम तक), उसके बाद विशाखा
योग: वरियान (शाम 05:01 पीएम तक), उसके बाद परिघ
करण: वणिज (सुबह 05:30 एएम तक), उसके बाद विष्टि (भद्रा) शाम 06:06 पीएम तक
सूर्य राशि: वृषभ
चंद्र राशि: तुला
शुभ और अशुभ समय
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 03:56 एएम से 04:40 एएम
अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:53 एएम से दोपहर 12:48 पीएम
राहुकाल (अशुभ)- सुबह 10:37 एएम से दोपहर 12:20 पीएम
यमगंड (अशुभ)- दोपहर 03:47 पीएम से शाम 05:30 पीएम
भद्रा (अशुभ)- सुबह 05:30 एएम से शाम 06:06 पीएम तक
आज का विशेष:
भद्रा काल का ध्यान: आज शाम 06:06 पीएम तक भद्रा है।
शुक्रवार आज माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं। इससे आर्थिक समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है।
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