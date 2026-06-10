11 जून को बुध का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश, जानिए किन राशियों को मिलेगा लाभ और किन्हें रहना होगा सावधान

11 जून 2026 गुरुवार को दिन में 11:30 पर बुध ग्रह का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश होगा जहां वे 08 अगस्त तक रहकर अश्लेशा में गोचर कर जाएंगे। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति ग्रह हैं और यह मिथुन एवं कर्क राशियों के अंतर्गत आता है। इस नक्षत्र में बुध ग्रह करीब 58 दिनों तक तक रहेगा। इसके प्रभाव के चलते जानिए कि किन राशियों को लाभ और किन्हें होगा नुकसान।

इन राशियों के लिए रहेगा "बेहद शुभ" 1. मिथुन राशि (Gemini) चूंकि बुध आपकी ही राशि के स्वामी हैं और पुनर्वसु नक्षत्र का एक हिस्सा आपकी राशि में आता है, यह समय आपके लिए वरदान जैसा है।

लाभ: आपकी निर्णय लेने की क्षमता (Decision Making) मजबूत होगी। जो लोग राइटिंग, जर्नलिज्म, या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, उन्हें बड़ी सफलता मिलेगी। अटका हुआ धन वापस मिल सकता है।

2. कन्या राशि (Virgo) बुध आपकी राशि के भी स्वामी हैं, इसलिए इस गोचर से आपके करियर को एक नई दिशा मिलेगी।

लाभ: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नए और बेहतर अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में अगर आप कोई नया निवेश या डील करने की सोच रहे थे, तो यह समय मुनाफा देने वाला रहेगा। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा।

3. तुला राशि (Libra) आपके लिए यह गोचर भाग्य स्थान और धार्मिक कार्यों में उन्नति लेकर आएगा।

लाभ: जो छात्र उच्च शिक्षा (Higher Education) के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। लंबी दूरी की यात्राएं सुखद और आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होंगी। पैतृक संपत्ति से लाभ के योग हैं।

4. कुंभ राशि (Aquarius) कुंभ राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक रूप से समृद्धि लाने वाला रहेगा। लाभ: आपकी आमदनी के नए स्रोत खुलेंगे। अगर आप शेयर मार्केट या लॉटरी जैसे निवेशों में रुचि रखते हैं, तो सोच-समझकर किया गया निवेश लाभ दे सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और संतान पक्ष से सुख मिलेगा।

इन राशियों को बरतनी होगी "विशेष सावधानी" 1. वृषभ राशि (Taurus) वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर धन भाव और वाणी को प्रभावित कर सकता है।

सावधानी: अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, आपकी कोई बात अपनों को चुभ सकती है जिससे पारिवारिक कलह हो सकती है। इस समय धन का लेन-देन या किसी को उधार देने से पूरी तरह बचें, पैसा फंस सकता है।

2. वृश्चिक राशि (Scorpio) आपके लिए बुध का यह गोचर आठवें (अष्टम) भाव को प्रभावित कर सकता है, जो अचानक आने वाली बाधाओं का संकेत है।

सावधानी: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ राजनीति का शिकार होने से बचें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, विशेषकर त्वचा या पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। कोई भी बड़ा व्यापारिक निर्णय अभी टाल दें।

3. मीन राशि (Pisces) चूंकि पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी हैं, लेकिन बुध के साथ उनका संबंध तात्कालिक रूप से थोड़ा तनाव दे सकता है।

सावधानी: पारिवारिक सुख-सुविधाओं पर अचानक बड़ा खर्च हो सकता है जिससे बजट बिगड़ सकता है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। घर या जमीन-जायदाद से जुड़े कागजात पर बिना पढ़े दस्तखत न करें।

सामान्य उपाय (यदि प्रभाव अशुभ हो तो क्या करें?) अगर आपकी राशि के लिए यह गोचर अनुकूल नहीं है, तो बुध देव के सकारात्मक प्रभाव पाने के लिए ये आसान उपाय करें: