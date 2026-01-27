Festival Posters

मंगल का श्रवण नक्षत्र में गोचर: इन 5 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ, करियर और धन में उछाल

हमें फॉलो करें मंगल ग्रह और मंगल देव के साथ कुंडली, कैप्शन में मंगल का श्रवण नक्षत्र में गोचर

WD Feature Desk

, मंगलवार, 27 जनवरी 2026 (16:21 IST)
मंगल ग्रह इस समय मकर राशि में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। 29 जनवरी को वे चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे। मंगल को साहस, ऊर्जा और पराक्रम का कारक ग्रह कहा जाता है। जब मंगल श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करता है, तो इसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्रों पर भी पड़ता है। श्रवण नक्षत्र को ज्ञान, संवाद और प्रगति का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में मंगल की शक्ति और श्रवण नक्षत्र की बुद्धिमत्ता मिलकर कुछ राशियों के लिए खास शुभ योग बना रही है। इस गोचर के दौरान 5 राशियों को विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं।
 

1. मेष राशि (Aries): 'कमांडर' की भूमिका में वापसी

चूँकि मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं, यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
करियर का ग्राफ: दफ्तर में आपका रुतबा बढ़ेगा और नई जिम्मेदारियां आपको 'लीडर' के रूप में स्थापित करेंगी।
आर्थिक पक्ष: प्रमोशन या इंक्रीमेंट की फाइल आगे बढ़ सकती है।
ऊर्जा: आत्मविश्वास सातवें आसमान पर होगा, जिससे बिगड़े काम भी बनने लगेंगे।
 

2. सिंह राशि (Leo): मान-सम्मान का नया शिखर

सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल 'राजयोग' की स्थिति बना रहे हैं।
सत्ता और रसूख: राजनीति या प्रशासन से जुड़े लोगों को कोई बड़ा पद या बड़ी जीत मिल सकती है।
सफलता: सरकारी अटके हुए काम अब रफ्तार पकड़ेंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा की गूंज सुनाई देगी।
 

3. वृश्चिक राशि (Scorpio): बदलाव जो तरक्की दिलाएगा

आपके स्वामी मंगल आपके करियर के कैनवास पर नई रंगत भरेंगे।
करियर स्विच: अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो यह सही समय है। नया ऑफर आपकी किस्मत बदल सकता है।
निवेश: बिजनेस में किया गया निवेश 'जैकपॉट' साबित हो सकता है। घर में खुशहाली का माहौल रहेगा।
 

4. मकर राशि (Capricorn): धन की वर्षा और सुनहरी सफलता

आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए 'गोल्डन पीरियड' साबित होने वाला है।
धन लाभ: इनकम के ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। पुराने कर्ज से मुक्ति मिलेगी।
छात्रों के लिए: जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह 'विजयी भव' वाला समय है।
 

5. कुंभ राशि (Aquarius): भाग्य का साथ और सात समंदर पार

मंगल का श्रवण नक्षत्र में गोचर आपके लिए तरक्की के नए द्वार खोल रहा है।
विदेशी लाभ: यदि आपका काम एक्सपोर्ट-इंपोर्ट या मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ा है, तो बड़े मुनाफे की उम्मीद करें।
सपोर्ट सिस्टम: कार्यक्षेत्र में बॉस और सीनियर्स आपकी मेहनत के मुरीद हो जाएंगे। छोटी-बड़ी यात्राएं सुखद और लाभदायक रहेंगी।
ज्योतिषीय टिप: मंगल की शुभता बढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को लाल वस्तुओं का दान करें।
 

किन राशियों को बरतनी होगी सावधानी

वृषभ, कर्क और मीन राशि वालों को इस दौरान गुस्से और जल्दबाजी से बचना चाहिए। अनावश्यक विवाद से दूरी बनाकर रखें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
 

ज्योतिषीय उपाय

  1. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें
  2. लाल रंग के वस्त्र या वस्तु का दान करें
  3. क्रोध और अहंकार से दूर रहें
  4. मंगल मंत्र का जाप करें – “ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः”
 

