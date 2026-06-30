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शनि का रेवती नक्षत्र में प्रवेश: 3 राशियों के अटके काम होंगे पूरे, मिलेगा बड़ा लाभ

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shani ka revati nakshatra mein gochar
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Tue, 30 Jun 2026 (15:05 IST) Updated Date: Tue, 30 Jun 2026 (15:13 IST)
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17 मई 2026 से शनि ग्रह रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं जहां वे 9 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे। 2 जुलाई से शनि रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। रेवती नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और यह राशि चक्र का अंतिम (27वां) नक्षत्र है, जो मीन राशि के अंतर्गत आता है। शनि जब गुरु के नक्षत्र में आते हैं, तो यह कई राशियों के जीवन से संघर्ष को कम करके भाग्य का द्वार खोल देता है। इस गोचर से विशेष रूप से 3 राशियों के लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने वाले हैं और उन्हें बंपर लाभ मिलने जा रहा है। आइए जानते हैं वे भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं।
 

इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा लाभ

1. वृषभ राशि (Taurus):

वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का रेवती नक्षत्र में जाना किसी वरदान से कम नहीं है। आपके ग्यारहवें (लाभ) भाव में शनि का यह प्रभाव आपके जीवन में तरक्की के नए रास्ते खोलेगा।
अटके काम होंगे पूरे: यदि आपकी कोई संपत्ति (जमीन-मकान) का मामला कोर्ट में या कहीं अटका हुआ था, तो वह अब आपके पक्ष में सुलझ सकता है।
बड़ा लाभ: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन और सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी मिल सकती है। व्यापार में किया गया पुराना निवेश अब भारी मुनाफा देना शुरू करेगा। नए स्रोतों से धन का आगमन होगा।
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2. मिथुन राशि (Gemini):

मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि देव आपके दशम यानी कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु के नक्षत्र में आने से शनि अब आपके करियर को एक नई और सकारात्मक दिशा देंगे।
अटके काम होंगे पूरे: अगर आप लंबे समय से नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे थे या ट्रांसफर चाहते थे, तो आपकी यह इच्छा अब पूरी होगी। सरकारी विभागों में फंसे हुए आपके काम अब गति पकड़ेंगे।
बड़ा लाभ: कार्यक्षेत्र में आपके काम की तारीफ होगी और सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा। समाज में आपका रसूख और मान-सम्मान बढ़ेगा। बिजनेस करने वालों को कोई बड़ी डील या विदेशी प्रोजेक्ट मिल सकता है।
 

3. वृश्चिक राशि (Scorpio):

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन पंचम भाव को प्रभावित करेगा। पिछले कुछ समय से आप जिस मानसिक तनाव या असमंजस से गुजर रहे थे, अब उससे राहत मिलने का समय आ गया है।
अटके काम होंगे पूरे: यदि आपकी शिक्षा, संतान या प्रेम संबंधों में कोई रुकावट आ रही थी, तो वह दूर होगी। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे थे, उनका वीजा या एडमिशन से जुड़ा अटका काम अब पूरा हो जाएगा।
बड़ा लाभ: आर्थिक स्थिति पहले से काफी मजबूत होगी। शेयर मार्केट या लॉटरी जैसे माध्यमों से अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद था, तो वह भी सुलझ जाएगा।
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बाकी राशियों के लिए एक संक्षिप्त सलाह:

  • चूंकि रेवती नक्षत्र के स्वामी गुरु हैं, इसलिए अन्य सभी राशियों के लिए भी यह गोचर सामान्य तौर पर शुभ ही रहेगा। लेकिन इस दौरान शनि देव की कृपा बनाए रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें:
  • मेष, मकर और कुंभ राशि: इस दौरान अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें।
  • कर्क, सिंह और मीन राशि: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों (Colleagues) के साथ संबंध अच्छे रखें और किसी भी वाद-विवाद से दूर रहें।

शनि देव को प्रसन्न करने के 2 सरल उपाय

अगर आपकी राशि पर शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती चल रही है, तो इस गोचर का शुभ फल पाने के लिए ये उपाय जरूर करें:
शनिवार को दीपदान: हर शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
हनुमान चालीसा का पाठ: शनि देव हनुमान जी के भक्तों को कभी परेशान नहीं करते, इसलिए नियमित रूप से या हर शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें।

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