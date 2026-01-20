27 साल बाद शनि का नक्षत्र परिवर्तन: 17 मई तक किन राशियों को होगा बड़ा लाभ और किसे झेलना पड़ेगा नुकसान?

shani ka nakshatra parivartan 2026: 20 जनवरी 2026 का सबसे महत्वपूर्ण गोचर शनि देव का है। शनि ग्रह अपने पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र से निकलकर दोपहर 12:13 पर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। इस नक्षत्र में शनिदेव 17 मई तक रहेंगे। ज्योतिष में शनि के नक्षत्र परिवर्तन को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार शनि की चाल बदलते ही 5 राशियों पर विशेष कृपा देखने को मिलेगी। 17 मई तक करियर, धन और भाग्य से जुड़े कई शुभ संकेत बन रहे हैं। आइए जानते हैं 12 राशियों का राशिफल।

1. मेष राशि: संयम से मिलेगी जीत मेष राशि वालों के लिए यह समय धैर्य की असली कसौटी है। जिम्मेदारियां अचानक बढ़ सकती हैं और कई मोर्चों पर एक साथ संभलकर चलना होगा। इस दौरान जल्दबाज़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है, इसलिए हर फैसला सोच-समझकर लें। राहत की बात यह है कि अप्रैल के बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में झुकने लगेंगी। अभी सेहत और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद ज़रूरी रहेगा।

2. वृषभ राशि: तरक्की की राह खुलेगी वृषभ राशि के जातकों के लिए यह दौर अवसरों से भरा रहने वाला है। आमदनी के नए रास्ते सामने आएंगे, नौकरी में स्थायित्व मिलेगा और व्यापार से जुड़े लोगों को अच्छे लाभ के संकेत मिलेंगे। करियर को लेकर जो असमंजस अब तक बना हुआ था, वह धीरे-धीरे दूर होगा। यह समय भविष्य को मजबूत आधार देने का है- जिसका फायदा लंबे समय तक मिलेगा।

3. मिथुन राशि: पहचान और सम्मान में वृद्धि मिथुन राशि वालों के लिए यह समय प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला साबित होगा। समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी छवि निखरेगी और नई जिम्मेदारियां आपको आगे बढ़ने का मौका देंगी। आर्थिक आवक में बढ़ोतरी के योग हैं, लेकिन फिजूलखर्ची से बचना भी उतना ही ज़रूरी है। बातचीत में संयम और मिठास रखें, क्योंकि आपकी वाणी ही इस दौर में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी।

4. कर्क राशि: भावनाओं की परीक्षा का समय इस दौर में कर्क राशि वालों का मन कुछ ज़्यादा ही संवेदनशील रह सकता है। परिवार और घर से जुड़ी जिम्मेदारियां आपके फोकस में रहेंगी। कामकाज के मोर्चे पर स्थान परिवर्तन या जॉब चेंज के संकेत मिल रहे हैं। भागदौड़ भरी दिनचर्या के बीच नींद और खानपान को नज़रअंदाज़ न करें, क्योंकि सेहत संतुलित रहेगी तभी मन भी स्थिर रहेगा।

5. सिंह राशि: मेहनत से बनेगी पहचान सिंह राशि के लिए यह समय साफ संदेश देता है-बिना संघर्ष, बिना सफलता। आपके रास्ते में चुनौतियां आएंगी, लेकिन वही आपको निखारेंगी। वरिष्ठ अधिकारियों से तालमेल बनाकर चलना बेहद ज़रूरी होगा। नेतृत्व से जुड़े लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज की गई मेहनत कल आपकी मजबूत पहचान बनेगी।

6. कन्या राशि: राहत और स्थिरता की शुरुआत कन्या राशि वालों के लिए यह परिवर्तन सुकून लेकर आ रहा है। करियर और आर्थिक मामलों में चल रही अनिश्चितता अब खत्म होने लगेगी। मन पहले से शांत रहेगा और कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या पद मिल सकता है, जिसका इंतज़ार लंबे समय से था। अब समय है खुद को शाबाशी देने का।

7. तुला राशि: कर्म का सीधा फल तुला राशि के लिए यह समय बिल्कुल स्पष्ट है- जैसा कर्म, वैसा परिणाम। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन शनि न्याय करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कानूनी मामलों और पार्टनरशिप में सतर्क रहें। निजी जीवन में, खासकर जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखना बेहद ज़रूरी होगा।

8. वृश्चिक राशि: भीतर की यात्रा वृश्चिक राशि के लिए यह समय बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक बदलाव का है। अचानक खर्च सामने आ सकते हैं और कामकाज में अप्रत्याशित परिस्थितियां बन सकती हैं। ऐसे में ध्यान, योग या आध्यात्मिक अभ्यास आपको मानसिक मजबूती देंगे और तनाव से दूर रखेंगे।

9. धनु राशि: नई दिशा की शुरुआत धनु राशि वालों के जीवन में यह गोचर निर्णायक मोड़ लेकर आएगा। लंबे समय से चली आ रही अस्थिरता अब खत्म होगी और करियर को साफ दिशा मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस दौरान शुरू किया गया कोई भी नया काम भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है।

10. मकर राशि: उभार का दौर मकर राशि के लिए संघर्ष का समय अब धीरे-धीरे पीछे छूट रहा है। जिन परेशानियों ने आपको लंबे समय तक घेरा हुआ था, वे अब कम होने लगेंगी। करियर में प्रगति, धन लाभ और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। यह आपके उदय का समय है।

11. कुंभ राशि: धीमी लेकिन पक्की सफलता कुंभ राशि वालों को परिणाम थोड़ा देर से मिल सकते हैं, लेकिन जो मिलेगा, वह लंबे समय तक टिकेगा। नई जिम्मेदारियां आपके कद को बढ़ाएंगी। सेहत को हल्के में न लें, खासकर हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दें।

12. मीन राशि: आत्मबल और अध्यात्म का साथ मीन राशि के लिए यह समय अंदरूनी शक्ति को मजबूत करने वाला है। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और करियर धीरे-धीरे सही दिशा पकड़ेगा। रचनात्मक और आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह दौर बेहद शुभ साबित हो सकता है।