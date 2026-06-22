शुक्र का अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश: आज से 5 राशियों की किस्मत में होगा बड़ा बदलाव

Shukra Gochar In Ashlesha Nakshatra: ज्योतिष शास्त्र में सुख, समृद्धि, वैभव और प्रेम के कारक ग्रह 'शुक्र' का राशि और नक्षत्र परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। धन के दाता शुक्र देव बुध के स्वामित्व वाले अश्लेषा नक्षत्र में 23 जून 2026, मंगलवार को प्रवेश करने जा रहे हैं। अश्लेषा नक्षत्र को बहुत ही रहस्यमयी और तीव्र माना जाता है।

बुध और शुक्र के बीच मित्रता का भाव है, इसलिए शुक्र का यह नक्षत्र परिवर्तन देश-दुनिया समेत सभी राशियों पर गहरा असर डालेगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस गोचर से 5 राशियों के जीवन में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। इन राशियों को करियर, धन और रिश्तों के मामले में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो भाग्यशाली और सावधान रहने वाली राशियां।

1. मेष राशि (Aries) मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी लाएगा। संपत्ति या वाहन खरीदने के योग बनेंगे। हालांकि, आपको अपने कार्यस्थल पर थोड़ी राजनीति का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में बड़ा उलटफेर होगा, जो अंततः आपके लिए आर्थिक लाभ लेकर आएगा। भावुकता में आकर कोई बड़ा फैसला न लें।

2. मिथुन राशि (Gemini) चूंकि अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं और बुध आपकी राशि के भी स्वामी हैं, इसलिए यह बदलाव आपके लिए बेहद खास है। आपकी संवाद शैली (Communication) में गजब का निखार आएगा, जिससे बिगड़े काम बन जाएंगे। धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे, लेकिन अचानक आए खर्च आपकी जेब पर भारी पड़ सकते हैं। सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहें।

3. सिंह राशि (Leo) सिंह राशि वालों के लिए यह समय करियर में बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। अगर आप नौकरी बदलने का सोच रहे थे, तो बड़ा ऑफर मिल सकता है। व्यापारियों को कोई नई डील मिल सकती है जिससे बिजनेस की सूरत बदल जाएगी। लव लाइफ में थोड़ा तनाव हो सकता है, इसलिए पार्टनर के साथ सोच-समझकर बात करें।

4. तुला राशि (Libra) तुला राशि के स्वामी खुद शुक्र देव हैं, इसलिए इनके नक्षत्र बदलने से आपके जीवन में बड़ी हलचल होगी। आपकी सुख-सुविधाओं और ठाठ-बाठ में वृद्धि होगी। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति पहले से काफी मजबूत होगी।

5. मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह नक्षत्र परिवर्तन मिलाजुला रहेगा। आपके प्रेम संबंधों में बड़ा उलटफेर हो सकता है; या तो रिश्ता बहुत मजबूत होगा या गलतफहमियां बढ़ेंगी। रचनात्मक (Creative) क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी। निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें।

उपाय: शुक्र के इस गोचर के अशुभ प्रभावों से बचने और शुभ फलों को बढ़ाने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद चीजों (जैसे दूध, चीनी, या चावल) का दान करें और माता लक्ष्मी की पूजा करें।