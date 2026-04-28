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भरणी नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश: इन 4 राशियों की किस्मत चमकेगी, शुरू होगा सुनहरा दौर

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The image depicts the signs of the zodiac along with the Sun and the Bharani Nakshatra.
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Tue, 28 Apr 2026 (11:27 IST) Updated Date: Tue, 28 Apr 2026 (11:34 IST)
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Sun Entry into Bharani Nakshatra: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों के राजा सूर्य 27 अप्रैल 2026 (सोमवार) को अश्विनी नक्षत्र से निकलकर भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं। सूर्य और शुक्र के बीच शत्रुता का भाव होने के बावजूद, यह नक्षत्र परिवर्तन कुछ विशिष्ट राशियों के लिए "गोल्डन पीरियड" लेकर आया है। सूर्य इस नक्षत्र में 11 मई 2026 तक विराजमान रहेंगे। इस दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 राशियों की किस्मत चमकने वाली है।

इन 4 राशियों के लिए सुनहरा दौर

मेष (Aries)
आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा और रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। नए स्टार्टअप के लिए यह सर्वोत्तम समय है।
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सिंह (Leo)
सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं। समाज और ऑफिस में आपका दबदबो बढ़ेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को पदोन्नति (Promotion) या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।
 
धनु (Sagittarius)
व्यापारिक यात्राएं सफल होंगी और धन लाभ के योग बनेंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता आपको दूसरों से आगे रखेगी। बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी।
 
मिथुन (Gemini)
मिथुन राशि के जातकों के लिए भी यह समय आय के नए स्रोत खुलने और सुख-सुविधाओं में विस्तार वाला रहेगा।

इन 3 राशियों को जरूरत है सावधान रहने की

जहाँ कुछ राशियों के लिए यह समय शुभ है, वहीं वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों को 11 मई तक थोड़ा संभलकर रहने की सलाह दी गई है। इन्हें मानसिक तनाव, अचानक खर्चों में बढ़ोतरी या कार्यस्थल पर सहकर्मियों से विवाद का सामना करना पड़ सकता है।

शुभ फल के लिए उपाय

  • यदि आप इस गोचर का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं या नकारात्मक प्रभाव को कम करना चाहते हैं, तो ये सरल उपाय कर सकते हैं:
  • प्रतिदिन तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य दें।
  • आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
  • रविवार के दिन गुड़ या लाल वस्त्र का दान करें।

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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

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