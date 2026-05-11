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सूर्य का कृतिका नक्षत्र में महाप्रवेश: 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा शुभ फल

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Sun Entry Transit Krittika Nakshatra 2026
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Mon, 11 May 2026 (17:29 IST) Updated Date: Mon, 11 May 2026 (17:33 IST)
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Sun Entry Transit Krittika Nakshatra 2026: ज्योतिष जगत में 11 मई 2026 की तारीख एक और बड़े बदलाव की गवाह बन रही है। ग्रहों के राजा सूर्य अब अपने मित्र मंगल के स्वामित्व वाली मेष राशि में चलते हुए 'कृतिका नक्षत्र' में प्रवेश कर चुके हैं। कृतिका नक्षत्र के अधिपति स्वयं सूर्य देव हैं, इसलिए वे यहाँ अत्यंत तेजस्वी और 'दिग्बली' महसूस करते हैं। दूसरी ओर इस नक्षत्र में मेष और वृषभ राशि आती है। सूर्य का अपने ही नक्षत्र में आना एक ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो अंधकार को मिटाकर सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। आइए जानते हैं वे 5 भाग्यशाली राशियाँ कौन सी हैं, जिनकी किस्मत इस गोचर से चमकने वाली है।
 

1. मेष राशि: मान-सम्मान का नया शिखर

सूर्य आपके लग्न भाव में अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। यह समय आपके व्यक्तित्व को किसी चुंबकीय शक्ति जैसा बना देगा। समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमेगी। अगर आप सरकारी नौकरी या राजनीति से जुड़े हैं, तो कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी आपके हिस्से आ सकती है। आपका आत्मविश्वास विरोधियों को पस्त कर देगा।
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2. सिंह राशि: भाग्य का प्रचंड उदय

चूँकि सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं और अब वे आपके भाग्य भाव (9वें घर) में स्थित कृतिका नक्षत्र में हैं, तो मान लीजिए कि आपके रुके हुए काम अब रॉकेट की रफ्तार से दौड़ेंगे। लंबी दूरी की यात्राएं न केवल सुखद होंगी, बल्कि धन लाभ का जरिया भी बनेंगी। पिता या गुरु के सहयोग से कोई बड़ा प्रोजेक्ट सफल होगा।
 

3. वृश्चिक राशि: शत्रुओं पर विजय और तरक्की

सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके छठे भाव में हो रहा है। यह 'विजय योग' की स्थिति है। यदि आपका कोई अदालती मामला चल रहा है या ऑफिस में राजनीति हो रही है, तो जीत आपकी निश्चित है। स्वास्थ्य में सुधार होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है।
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4. धनु राशि: संतान सुख और बौद्धिक लाभ

आपके पांचवें भाव में सूर्य का प्रभाव आपकी निर्णय लेने की क्षमता को अद्भुत बना देगा। शेयर बाजार या रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है जो परिवार में उत्सव का माहौल लाएगा। आपकी सलाह को लोग महत्व देंगे।
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5. कुंभ राशि: साहस और पराक्रम में वृद्धि

तीसरे भाव में सूर्य का गोचर आपको निडर और साहसी बनाएगा। आपके छोटे भाई-बहनों के साथ संबंध सुधरेंगे और उनके माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। मीडिया, लेखन या मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए यह 'गोल्डन टाइम' है। आपकी वाणी में ऐसा प्रभाव होगा कि लोग आपकी बातों से आसानी से सहमत हो जाएंगे।

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