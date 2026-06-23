अश्लेषा नक्षत्र में शुक्र का प्रवेश, इन 4 राशियों को रहना होगा बेहद सावधान

ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर के साथ-साथ उनके नक्षत्र परिवर्तन को भी अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली माना गया है। सुख, वैभव, ऐश्वर्य, सौंदर्य और प्रेम के कारक ग्रह शुक्र देव ने अपना स्थान बदलते हुए बुध के स्वामित्व वाले 'अश्लेषा नक्षत्र' में प्रवेश कर लिया है। शुक्र देव का यह नक्षत्र परिवर्तन 23 जून 2026, मंगलवार को संपन्न हुआ है। आइए विस्तार से जानते हैं कि वे 4 राशियाँ कौन सी हैं और उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

1. सिंह राशि (Leo): पारिवारिक जीवन में आ सकती है परीक्षा की घड़ी सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का अश्लेषा नक्षत्र में जाना जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है। यह समय आपके लिए किसी परीक्षा की घड़ी से कम नहीं होगा, जहाँ आपके धैर्य की वास्तविक जांच होगी।

प्रभाव और मानसिक स्थिति: इस गोचर के प्रभाव से आपके पारिवारिक जीवन में अशांति देखने को मिल सकती है। घर के सदस्यों के साथ छोटी-छोटी और गैर-जरूरी बातों पर वाद-विवाद बढ़ने की आशंका है। इसके अलावा, संतान पक्ष की ओर से कोई चिंता आपको घेर सकती है, जिसके कारण मानसिक तनाव और अनिद्रा जैसी समस्याएं परेशान करेंगी।

क्या बरतें सावधानी: कार्यक्षेत्र हो या व्यापार, आपको बेहद संयम से काम लेना होगा। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपकी सामाजिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा सकता है। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किसी भी तरह की बहस में न उलझें।

2. कन्या राशि (Virgo): रिश्तों में मतभेद और आर्थिक जोखिम के संकेत कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह नक्षत्र परिवर्तन मानसिक उलझनों और तनाव को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। चूंकि बुध आपकी राशि के स्वामी हैं और शुक्र उन्हीं के नक्षत्र में जा रहे हैं, इसलिए यह प्रभाव आपके सीधा स्वभाव और निर्णयों पर पड़ेगा।

प्रभाव और रिश्ते: इस अवधि में आपके जीवनसाथी या प्रेम साथी के साथ वैचारिक मतभेद गहरे हो सकते हैं। अविश्वास या गलतफहमी के कारण रिश्तों में दूरियां आने के संकेत हैं। मन में एक अनजाना डर या असमंजस की स्थिति बनी रह सकती है, जिससे दैनिक कार्यों में आपका मन कम लगेगा।

क्या बरतें सावधानी: अपनी वाणी और क्रोध पर पूरी तरह नियंत्रण रखें। किसी भी प्रियजन से बात करते समय कटु शब्दों का प्रयोग करने से बचें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय आर्थिक मामलों में कोई भी जोखिम न लें। किसी भी तरह के नए और बड़े निवेश (Investment) से पूरी तरह दूर रहें, अन्यथा धन हानि के मजबूत योग बने हुए हैं।

3. धनु राशि (Sagittarius): भावनात्मक असुरक्षा और गुप्त शत्रुओं का खतरा धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर मुख्य रूप से उनकी भावनाओं और गुप्त मोर्चों पर प्रभाव डालेगा। इस दौरान आप खुद को मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर या असुरक्षित महसूस कर सकते हैं।

प्रभाव और कार्यक्षेत्र: यह गोचर आपकी भावनात्मक स्थिरता को हिला सकता है। रिश्तों में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी परवाह नहीं की जा रही है। वहीं कार्यक्षेत्र (Workspace) में आपके गुप्त शत्रु या विरोधी इस समय सक्रिय हो सकते हैं, जो पीठ पीछे आपकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे।

क्या बरतें सावधानी: इस समय आपको "आंख मूंदकर भरोसा करने" की आदत से बचना होगा। चाहे ऑफिस के सहकर्मी हों या व्यापारिक साझेदार, किसी पर भी पैसों के मामले में अंधविश्वास न करें। अपनी रणनीतियों, योजनाओं और व्यक्तिगत बातों को किसी के भी साथ साझा न करें, क्योंकि लोग आपकी योजनाओं का अनुचित लाभ उठा सकते हैं।

4. मीन राशि (Pisces): खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी और आर्थिक संकट मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह परिवर्तन आर्थिक रूप से काफी संवेदनशील रहने वाला है। इस अवधि में आपके संचित धन यानी बचत पर सीधा असर पड़ सकता है।

प्रभाव और आर्थिक स्थिति: अश्लेषा नक्षत्र में शुक्र के आते ही आपके खर्चों में अप्रत्याशित और अचानक बढ़ोतरी हो सकती है। भौतिक सुख-सुविधाओं या किसी अनचाही वजह से जेब पर भारी बोझ पड़ेगा, जिससे आपका चलता हुआ मासिक बजट पूरी तरह डगमगा सकता है। आर्थिक तंगी के कारण मन में व्याकुलता और अशांति बनी रहेगी।

क्या बरतें सावधानी: सबसे पहली प्राथमिकता अपनी मानसिक शांति को बनाए रखने की होनी चाहिए, इसके लिए ध्यान या योग का सहारा लें। कार्यस्थल पर सहकर्मियों या अधीनस्थों के साथ किसी भी तरह के टकराव या गॉसिप का हिस्सा बनने से बचें। इस पूरी अवधि के दौरान न तो किसी से कर्ज लें और न ही किसी को अपनी गाढ़ी कमाई उधार दें, क्योंकि इस समय दिया गया धन वापस मिलने की संभावना न के बराबर है।

ज्योतिषीय निष्कर्ष और सामान्य उपाय: शुक्र का अश्लेषा नक्षत्र में यह गोचर मुख्य रूप से भ्रम, अत्यधिक खर्च और वाणी दोष दे सकता है। जिन 4 राशियों के बारे में ऊपर बताया गया है, उन्हें इस दौरान शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी या माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। शुक्रवार को सफेद वस्तुओं जैसे दूध, चावल या मिश्री का दान करना और मस्तक पर सफेद चंदन का तिलक लगाना इस गोचर के नकारात्मक प्रभावों को काफी हद तक कम कर सकता है।