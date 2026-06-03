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शुक्र तारे का नक्षत्र परिवर्तन, इन 5 राशियों पर होगा सकारात्मक असर

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Imago ostendens effectum mutationis constellationis stellae Veneris in quinque signis zodiacalibus
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Wed, 03 Jun 2026 (11:35 IST) Updated Date: Wed, 03 Jun 2026 (11:26 IST)
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Venus Transit: शुक्र तारा का नक्षत्र परिवर्तन ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शुक्र ग्रह प्रेम, वैवाहिक सुख, धन, ऐश्वर्य, कला, सौंदर्य, विलासिता और भौतिक सुख-सुविधाओं का कारक ग्रह है। जब शुक्र एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में प्रवेश करता है, तब इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। इस बार शुक्र तारे के नक्षत्र परिवर्तन से विशेष रूप से मेष, वृषभ, सिंह, तुला और मीन राशि के जातकों को सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बन रही है।
 
ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह परिवर्तन करियर, व्यापार, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, आर्थिक स्थिति तथा सामाजिक प्रतिष्ठा में शुभ अवसर प्रदान कर सकता है। शुक्र ग्रह का यह नक्षत्र परिवर्तन जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आकर्षण शक्ति, धन लाभ, प्रेम संबंधों में मधुरता तथा भौतिक सुखों में वृद्धि का संकेत देता है। इसलिए मेष, वृषभ, सिंह, तुला और मीन राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी और शुभ माना जा रहा है।
 

आइए जानते हैं उन 5 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिन्हें इस गोचर से जबरदस्त लाभ होने वाला है:

 

1. मेष राशि (Aries)

मेष राशि वाले जातकों के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन बेहद शुभ रहने वाला है।
 
आर्थिक लाभ: लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। आय के नए स्रोत खुलेंगे।
 
करियर: नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर सराहना मिलेगी और पदोन्नति के योग बनेंगे।
 
पारिवारिक जीवन: जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा।
 

2. वृषभ राशि (Taurus)

चूंकि शुक्र आपकी ही राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस परिवर्तन का सबसे अधिक और सकारात्मक प्रभाव आप पर देखने को मिलेगा।
 
व्यक्तित्व में निखार: आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और आकर्षण में वृद्धि होगी। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे।
 
बिजनेस: व्यापारियों के लिए यह समय कोई नई डील साइन करने के लिए उत्तम है। बड़ा मुनाफा होने की उम्मीद है।
 
स्वास्थ्य: सेहत में सुधार होगा और आप खुद को मानसिक रूप से काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे।
 

3. सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर भाग्य के द्वार खोलने वाला साबित हो सकता है।
 
भाग्य का साथ: आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता मिलने की संभावना अधिक रहेगी।
 
यात्राएं: बिजनेस या नौकरी के सिलसिले में की गई यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी।
 
सुख-साधन: भौतिक सुख-सुविधाओं- जैसे गाड़ी, मकान या इलेक्ट्रॉनिक्स पर खर्च कर सकते हैं, जिससे घर में खुशियां आएंगी।
 

4. तुला राशि (Libra)

तुला राशि के स्वामी भी शुक्र देव ही हैं, इसलिए यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए भी वरदान से कम नहीं है।
 
प्रेम और वैवाहिक जीवन: यदि आप सिंगल हैं, तो आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। विवाहित जातकों के बीच प्रेम और बढ़ेगा।
 
करियर में बदलाव: कला, मीडिया, फैशन या डिजाइनिंग से जुड़े लोगों को इस अवधि में कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है।
 
निवेश: शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी में किया गया पुराना निवेश अब अच्छा रिटर्न दे सकता है।
 

5. मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह परिवर्तन आर्थिक और मानसिक सुकून लेकर आ रहा है।
 
धन की आवक: अचानक से धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी।
 
कर्ज से मुक्ति: यदि आप पिछले कुछ समय से कर्ज से परेशान थे, तो उससे राहत मिलने के रास्ते नजर आएंगे।
 
मानसिक शांति: पिछले कुछ समय से चल रहा तनाव समाप्त होगा और आप मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे।
 
विशेष टिप: शुक्र देव की कृपा को और अधिक बढ़ाने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद रंग के कपड़े पहनें, छोटी कन्याओं को खीर खिलाएं या मिश्री का दान करें। इससे शुक्र जनित शुभ फलों में और वृद्धि होगी।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

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