02 अप्रैल से बनेगा विस्फोटक योग, जानिए 12 राशियों पर कैसा रहेगा प्रभाव, 5 अचूक उपाय

Publish Date: Mon, 30 Mar 2026 (15:07 IST)
Updated Date: Mon, 30 Mar 2026 (15:14 IST)
ज्योतिषीय गणना के अनुसार, मंगल और राहु के अंगारक योग की विदाई के बाद अब ब्रह्मांड में एक नया हलचलकारी समीकरण बनने जा रहा है। 02 अप्रैल से 11 मई 2026 तक शनि और मंगल की मीन राशि में युति होगी, जिसे ज्योतिष शास्त्र में 'ज्वालामुखी' या 'विस्फोटक योग' के नाम से जाना जाता है। हालांकि विस्फोटक योग मंगल और केतु के संयोग से भी बनना है। ऊर्जा और अनुशासन के इन दो धुर विरोधी ग्रहों का मिलन सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएगा। आइए जानते हैं, इस खगोलीय घटना का आपकी राशि पर क्या असर होगा और इससे बचने के जादुई उपाय क्या हैं।
मेष राशि: संभलकर चलें
आपकी कुंडली के 12वें भाव में यह युति हो रही है। अनचाही यात्राएं थकान बढ़ा सकती हैं, इसलिए केवल तीर्थ यात्रा का ही मन बनाएं। सेहत और विवादों के मामले में यह समय थोड़ा कठिन है, खुद को शांत रखें।
वृषभ राशि: चमकने वाला है भाग्य
11वें भाव (लाभ स्थान) में यह योग आपके लिए खुशियां लाएगा। आय के नए स्रोत खुलेंगे और धन की आवक बढ़ेगी, हालांकि खर्चों पर लगाम कसनी होगी। पिता और संतान की जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएं। आपके लिए यह युति शुभ है।
मिथुन राशि: कार्यक्षेत्र में सावधानी
10वें भाव (कर्म स्थान) में ग्रहों की यह जंग नौकरी में अनचाहे तबादले या ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार बना सकती है। व्यापार में कोई भी बड़ा रिस्क न लें और निवेश से फिलहाल दूरी बनाए रखें।
कर्क राशि: पराक्रम से मिलेगी विजय
9वें भाव (भाग्य स्थान) में यह युति आपके लिए शुभ संकेत दे रही है। भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी मेहनत रंग लाएगी। बस ध्यान रहे कि अधिकारियों और पिता के साथ संबंधों में कड़वाहट न आने दें।
सिंह राशि: सतर्कता ही बचाव है
8वें भाव में बन रहा यह योग बीमारी और कर्ज की समस्याएं खड़ी कर सकता है। कार्यस्थल पर वाद-विवाद से बचें, वरना स्थान परिवर्तन की नौबत आ सकती है। सेहत को प्राथमिकता दें।
कन्या राशि: रिश्तों की परीक्षा
7वें भाव (साझेदारी और दांपत्य) में यह युति तनाव बढ़ा सकती है। जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर के साथ तालमेल बिठाने में समझदारी दिखाएं। नया निवेश करने के लिए यह समय सही नहीं है।
तुला राशि: संकटों से मिलेगी मुक्ति
6ठे भाव में यह योग आपके लिए बेहद शुभ है। पुराने रोगों से छुटकारा मिलेगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और कर्ज का बोझ भी कम होगा। करियर में तरक्की के द्वार खुलेंगे।
वृश्चिक राशि: भावनाओं पर रखें काबू
5वें भाव में ग्रहों की यह स्थिति धन लाभ और करियर में सफलता दिलाएगी। हालांकि, बच्चों को लेकर मन में थोड़ी चिंता रह सकती है। कोई भी फैसला भावुक होकर न लें, व्यावहारिक बनें। यह समय आपके लिए शुभ है।
धनु राशि: घरेलू मोर्चे पर शांति रखें
4थे भाव में पाप ग्रहों का बैठना सुख-शांति में खलल डाल सकता है। वाहन सावधानी से चलाएं और घर में अग्नि से बचाव के इंतजाम रखें। साझेदारी के कामों में नुकसान की आशंका है।
मकर राशि: कर्म ही प्रधान है
3रे भाव में यह युति आपको नए व्यापारिक अवसर देगी। यदि फैक्ट्री या दुकान शुरू करना चाहते हैं, तो समय अनुकूल है। भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय अपनी मेहनत पर यकीन करें, सफलता कदम चूमेगी।
कुंभ राशि: शब्दों का चयन सोच-समझकर
2रे भाव (वाणी और धन) में यह गोचर आपकी बातों से विवाद पैदा कर सकता है। परिवार में विनम्र रहें। करियर के लिए समय अच्छा है और धन लाभ भी होगा, लेकिन हाथ से पैसा रेत की तरह फिसल सकता है।
मीन राशि: खुद का रखें ख्याल
आपकी अपनी राशि (प्रथम भाव) में यह युति उत्साह तो देगी, लेकिन इसे उन्माद न बनने दें। चोट-चपेट या झगड़े की संभावना है। जीवन के बड़े फैसले बहुत सोच-समझकर ही लें।
नकारात्मक प्रभाव कम करने के 5 अचूक उपाय:
यदि आपकी राशि पर इस योग का अशुभ प्रभाव दिख रहा है, तो ये सरल उपाय आपको सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे:
1. हनुमान जी की शरण: घर या दुकान की उत्तर-पश्चिम (वायव्य) दिशा में हनुमान जी का चित्र लगाएं।
2. शमी का सानिध्य: घर की पश्चिम दिशा में शमी का पौधा रोपें, यह शनि और मंगल दोनों को शांत रखता है।
3. केसर का प्रताप: बृहस्पति की कृपा पाने के लिए रोज माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
4. ईश्वर की चौखट: नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए प्रतिदिन मंदिर जाने का नियम बनाएं।
5. सेवा भाव: जरूरतमंदों, मजदूरों और बेजुबान पशु-पक्षियों (गाय, कुत्ता, कौआ, मछली) की सेवा करें और उन्हें अन्न-जल दें।