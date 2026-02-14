Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 14 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, शनिवार, 14 फ़रवरी 2026 (07:03 IST)

1. मेष (Aries) Today February 14 2026 horoscope: करियर: इस दिन आपके कार्यों में तेजी आएगी, कुछ नए अवसर मिल सकते हैं।

लव: आपके रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी, पुराने विवादों का समाधान हो सकता है। धन: आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, कोई पुरानी कर्ज़ चुकता हो सकता है।

2. वृषभ (Taurus) करियर: कार्यस्थल पर नए विचारों को अपनाने का समय है, लीडरशिप कौशल दिखाएं।

लव: वेलेंटाइन डे पर अपने साथी के साथ खास समय बिताने का मौका मिलेगा। धन: धन से संबंधित मामलों में कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें, खासकर पेट से जुड़ी समस्याओं से बचें। उपाय: सफेद वस्त्र दान करें, गाय को हरा चारा खिलाएं।

3. मिथुन (Gemini) करियर: करियर में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन अपनी मेहनत से आप इन्हें पार करेंगे।

लव: रिश्तों में मधुरता आएगी, अपने साथी के साथ संवाद बढ़ाएं। धन: वित्तीय स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है, संभल कर खर्च करें।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति पाने के लिए ध्यान या योग करें। उपाय: हरे रंग के कपड़े पहनें, गणेश जी की पूजा करें।

4. कर्क (Cancer) करियर: कार्यक्षेत्र में आपके प्रयास सफल होंगे, किसी विशेष प्रोजेक्ट को लेकर सफलता मिल सकती है।

लव: अपने साथी के साथ ज्यादा समय बिताने का अवसर मिलेगा, प्रेम संबंधों में नयापन आएगा। धन: धन का आगमन होगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव हो सकता है, अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने की आवश्यकता है।

उपाय: चांदी का दान करें, पीपल के वृक्ष की पूजा करें। 5. सिंह (Leo) करियर: आपको कार्यों में सफलता मिलेगी, नई परियोजनाओं में भागीदारी का अवसर मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों में समझ और सामंजस्य बने रहेंगे। धन: पैसों से संबंधित कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है।

6. कन्या (Virgo) करियर: किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता प्राप्त होगी, वरिष्ठों से समर्थन मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दूरी हो सकती है, समय निकाल कर साथी से बात करें। धन: आय के स्रोत बढ़ सकते हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बस काम के दबाव से बचें। उपाय: सफेद रंग के फूल चढ़ाएं, देवी लक्ष्मी का पूजन करें।

7. तुला (Libra) करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का फल मिलेगा, किसी बड़े प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम में नए मोड़ आ सकते हैं, अपने साथी के साथ समय बिताएं। धन: पैसे के मामले में दिन अच्छा रहेगा, किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य: सेहत में सुधार होगा, मानसिक शांति के लिए योग करें। उपाय: तांबे के बर्तन में पानी भरकर दान करें।

8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: किसी महत्वपूर्ण कार्य में आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है, निर्णय लेने में सतर्क रहें।

लव: प्रेम संबंधों में संवाद की कमी हो सकती है, कोशिश करें कि आपस में खुल कर बात करें। धन: आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहें, खासकर वायरल इंफेक्शन से बचें। उपाय: लाल रंग के फूलों का दान करें, भगवान शिव की पूजा करें।

9. धनु (Sagittarius) करियर: कार्यस्थल पर अच्छा प्रदर्शन होगा, सहयोगियों से समर्थन मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों में नया उत्साह और रोमांच रहेगा। धन: धन लाभ की संभावना है, किसी बड़े सौदे में सफलता मिल सकती है।

स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में बेहतरी आएगी। उपाय: नीले रंग के कपड़े पहनें, हनुमान जी की पूजा करें।

10. मकर (Capricorn) करियर: कार्य में थोड़ी कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन आपकी मेहनत से सभी समस्याएं हल हो जाएंगी।

लव: रिश्तों में संघर्ष हो सकता है, समय निकाल कर साथी से बात करें। धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी, खर्चे बढ़ सकते हैं।

स्वास्थ्य: सेहत में उतार-चढ़ाव हो सकता है, आराम की आवश्यकता होगी। उपाय: काले तिल का दान करें, माता दुर्गा की पूजा करें।

11. कुम्भ (Aquarius) करियर: काम में सफलता मिलेगी, नए अवसर सामने आ सकते हैं। लव: प्रेम संबंधों में नई ताजगी आएगी, साथी के साथ रोमांटिक समय बिताएं।

धन: धन से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण योजना बन सकती है। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन तनाव से बचें।

उपाय: केले का दान करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें। 12. मीन (Pisces) करियर: कार्यस्थल पर कुछ नई चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप इन्हें अच्छे से निपटाएंगे।

लव: प्रेम संबंधों में नया मोड़ आएगा, साथी के साथ प्यार भरा दिन होगा। धन: वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी, पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है।