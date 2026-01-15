बुध ग्रह का शनि की राशि मकर में गोचर, 6 राशियों को मिलेगा अपार लाभ

, गुरुवार, 15 जनवरी 2026 (16:05 IST)

Budh gochar 2026: बुध ग्रह ने शनि की राशि मकर राशि में 17 जनवरी 2026 को गोचर किया है। इस गोचर के चलते 6 राशियों को लाभ होगा। खासकर वे राशियां जिनका जुड़ाव लेखन, मीडिया, संचार के अन्य क्षेत्र, कारोबार और वाणी से संबंधित कोई काम हो तो उन्हें ज्यादा लाभ मिलेगा। धन संबंधी समस्या का निराकर होगा।

1. वृषभ राशि (Taurus): भाव: बुध आपके 9वें भाव (भाग्य स्थान) में गोचर करेंगे। करियर: प्रमोशन और इंसेंटिव के प्रबल योग हैं। सिद्धांतों पर चलकर बड़ी सफलता पाएंगे।

रिश्ते: पार्टनर के साथ ट्यूनिंग शानदार रहेगी। संवाद से रिश्ता मजबूत होगा। स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही।

2. कन्या राशि (Virgo): भाव: बुध आपके 5वें भाव में जा रहे हैं, जो बुद्धिमत्ता का स्थान है।

करियर: शेयर बाजार और टीम लीडरशिप में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। कंपनी में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।

सावधानी: सफलता के नशे में बुरी आदतों (व्यसन) से दूर रहें। रिश्ते: प्रेम जीवन में सामंजस्य और खुशियां बनी रहेंगी।

3. तुला राशि (Libra): भाव: बुध का 4वें भाव में आना खुशहाली लाएगा। संपत्ति: नया घर खरीदने या घर में मांगलिक कार्य होने के योग हैं।

करियर: ऑनसाइट (विदेश) काम करने के मौके मिलेंगे। तरक्की के मार्ग खुलेंगे। वित्त: आय में वृद्धि होगी और आप अच्छी बचत भी कर पाएंगे।

4. वृश्चिक राशि (Scorpio): भाव: बुध 3रे भाव में संचार करेंगे, जो आपके पराक्रम को बढ़ाएगा।

करियर: विदेश से अच्छे अवसर मिलेंगे। नई बिजनेस रणनीतियां सफल होंगी। वित्त: पैतृक संपत्ति से अचानक धन लाभ होने के संकेत हैं।

स्वास्थ्य: रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) बढ़ाने के लिए योग करें। 5. मकर राशि (Capricorn):

भाव: बुध आपकी ही राशि (लग्न) में आ रहे हैं। करियर: आप निडर होकर फैसले लेंगे, जिससे आपकी अलग पहचान बनेगी। मान-सम्मान में वृद्धि होगी।

वित्त: आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी और अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य: इम्यूनिटी मजबूत रहेगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे।

6. मीन राशि (Pisces): सपनों की पूर्ति भाव: बुध 11वें भाव (लाभ स्थान) में गोचर करेंगे।

करियर: नए प्रोजेक्ट्स और बड़े अवसर मिलेंगे। प्रमोशन के प्रबल योग हैं। वित्त: निवेश से लाभ होगा और आप अच्छा बैंक बैलेंस बनाने में सफल रहेंगे।

रिश्ते: पार्टनर के साथ ऐसा महसूस होगा जैसे आप एक-दूसरे के लिए ही बने हैं।