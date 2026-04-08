50 साल बाद मीन राशि में शनि के साथ बना चतुर्ग्रही योग, 3 राशियों के लिए अलर्ट, 5 को राहत

Publish Date: Wed, 08 Apr 2026 (12:06 IST)
Updated Date: Wed, 08 Apr 2026 (12:19 IST)
Chaturgrahi Yoga 2026: 11 अप्रैल को बुध के मीन राशि में प्रवेश करते ही सूर्य, मंगल, शनि और बुध एक साथ आ जाएंगे। इससे मीन राशि में चतुर्ग्रही योग योग बनेगा। मीन राशि में शनि, सूर्य, मंगल और बुध की युति से एक अत्यंत प्रभावशाली चतुर्ग्रही राजयोग का निर्माण होगा। यह युति मीन राशि में 50 साल बाद बन रही रही है।
3 राशियों के लिए अलर्ट
1. मेष राशि (Aries):
संतुलन बनाए रखें। काम और घर के बीच तालमेल बैठाना चुनौती रहेगा। निवेश में जोखिम न लें और सेहत (सिरदर्द/पेट) का ध्यान रखें। विदेश से जुड़े कामों में लाभ संभव है। धैर्य रखें और लाल वस्त्र दान करें।
2. सिंह राशि (Leo):
सतर्कता जरूरी विरोधियों और साजिशों से सावधान रहें। करियर में रुकावटें और आर्थिक तंगी मानसिक तनाव दे सकती हैं। नकारात्मकता से बचें। भगवान विष्णु की आराधना करें।
3. तुला राशि (Libra):
सावधानी ही सुरक्षा पैसों के लेन-देन में किसी पर भरोसा न करें। परिवार और माता-पिता की सेहत की चिंता रह सकती है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
5 राशियों को मिलेगा लाभ
1. वृषभ (Taurus)
आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार होगा। आय के नए स्रोत खुलेंगे और पुराने निवेशों से लाभ मिलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
3. मिथुन (Gemini)
करियर और कार्यक्षेत्र में उन्नति के योग हैं। यदि आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, तो यह समय उत्तम है। अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा।
3. कर्क (Cancer)
भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। लंबे समय से रुके हुए सरकारी काम पूरे होंगे और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी।
4. वृश्चिक (Scorpio)
संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे लाभ होगा।
5. कुंभ (Aquarius)
अचानक धन लाभ के योग हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद सुलझ सकता है। आपकी वाणी का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा, जिससे बिगड़े काम बनेंगे।
WD Feature Desk
Publish Date: Wed, 08 Apr 2026 (12:06 IST)
Updated Date: Wed, 08 Apr 2026 (12:19 IST)