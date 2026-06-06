उच्च के गुरु का 3 राशियों पर पड़ेगा मिलाजुला प्रभाव, 5 उपायों से 100 प्रतिशत मिलेगा लाभ

02 जून 2026 मंगलवार को बृहस्पति यानी गुरु ने कर्क में में गोचर किया है। इस गोचर के चलते मेष, मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्‍चिक, मकर और मीन को लाभ होगा।। सिंह और धनु राशियों को सतर्क रहना होगा और वृषभ, तुला एवं कुंभ राशियों पर इसका मिलाजुला प्रभाव रहेगा। ऐसे में ये 3 राशियां यदि 5 उपाय करती है उन्हें इसका 100 प्रतिशत लाभ मिलेगा। चलिए जानते हैं राशियों पर प्रभाव और उपाय।

3 राशियों पर कर्क के बृहस्पति का मिलाजुला प्रभाव: 1. वृषभ राशि (Taurus) बृहस्पति देव आपकी राशि से तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जिसे पराक्रम, साहस, छोटे भाई-बहन और संचार का भाव कहा जाता है। आपके लिए इसका मिलाजुला प्रभाव रहेगा।

2. तुला राशि (Libra) तुला राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर उनके दसवें भाव में होगा, जिसे कर्म, करियर, व्यवसाय और पिता का स्थान कहा जाता है। आपके लिए यह गोचर मिलाजुला प्रभाव देगा।

3. कुंभ राशि (Aquarius) कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का यह गोचर छठे भाव में होने जा रहा है, जिसे रोग, ऋण (कर्ज), और शत्रुओं (विरोधियों) का घर माना जाता है। आपके लिए यह गोचर मिलाजुला प्रभाव देगा।

गुरु का कर्क राशि में गोचर, 5 अचूक उपाय 1. भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें, सत्यनारायण भगवान की पूजा करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

2. बृहस्पति के कर्क में रहने तक नियमित रूप से मस्तक पर केसर का तिलक 3. प्रत्येक गुरुवार को केले के पेड़ की विशेष पूजा और हल्दी का मंदिर में अर्पण करें।

4. गुरुवार के दिन गौ माता की सेवा करें उन्हें रोटी के साथ चना दाल और गुड़ खिलाएं। 5. रोज सुबह जब आप नहाने जाएं, तो अपने नहाने के पानी में मात्र एक चुटकी पिसी हुई हल्दी और केसर की एक-दो पत्तियां मिला लें।