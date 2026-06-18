3 दिन बाद बुध का कर्क राशि में प्रवेश, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, खुलेंगे सफलता के नए द्वार

ब्रह्मांड के राजकुमार और बुद्धि के देवता, 'बुध', एक बार फिर अपना स्थान बदलने जा रहे हैं। 22 जून 2026 की दोपहर 03:09 बजे बुध देव चंद्र की राशि 'कर्क' में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष की दुनिया में बुध का यह गोचर बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि यह 4 भाग्यशाली राशियों के जीवन में तरक्की और खुशियों की नई बहार लेकर आने वाला है। चाहे आप नौकरीपेशा हों, बिजनेसमैन हों, स्टूडेंट हों या फिर सिंगल- यह बदलाव हर मोर्चे पर आपके लिए तरक्की और मुनाफे के नए दरवाजे खोलेगा। आइए जानते हैं कि इस गोचर का आपकी राशि पर क्या दिलचस्प असर होने वाला है।

1. वृषभ राशि: रचनात्मकता का धमाका और यात्राओं के योग वृषभ राशि वालों के लिए बुध का यह सफर आपके तीसरे भाव में होने जा रहा है। यह समय आपकी क्रिएटिविटी को सातवें आसमान पर ले जाएगा। अगर आप लिखने-पढ़ने के शौकीन हैं, तो आपकी कलम इस दौरान जादू बिखेरेगी। हालांकि, दिल की बात जुबां पर लाते समय थोड़ी हिचकिचाहट या कन्फ्यूजन हो सकता है।

क्या खास होगा: भाई-बहनों के साथ रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत होंगे और छोटी-मोटी मगर मजेदार यात्राओं के योग बनेंगे।

सावधानी की बात: अपनी भावनाओं और विचारों में बैलेंस बनाकर रखें। दूसरों से बातचीत करते समय मर्यादा का ध्यान रखें और हर किसी के सामने अपने सीक्रेट्स (ओवर-शेयरिंग) खोलने से बचें। निवेश से पहले पूरी रिसर्च जरूर कर लें।

2. कर्क राशि: खुद को निखारने का समय, बस तनाव से बचें बुध देव सीधे आपकी ही राशि यानी आपके पहले भाव (लग्न) में आ रहे हैं। इस दौरान आपकी पर्सनालिटी और सोचने के तरीके में बड़ा बदलाव दिखेगा। आप हर बात को दिल से सोचेंगे और दूसरों की बातों को लेकर थोड़े संवेदनशील (इमोशनल) हो सकते हैं। करियर के लिहाज से यह समय शानदार है।

क्या खास होगा: कार्यक्षेत्र में आपकी परफॉर्मेंस की तारीफ होगी और आप खुद को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे।

सावधानी की बात: ऑफिस में सीनियर्स या बॉस की वजह से थोड़ा वर्क-प्रेशर और तनाव बढ़ सकता है, इसलिए प्रैक्टिकल रहें और खुद को शांत रखें।

3. कन्या राशि: पुराने दोस्तों से मुलाकात और बंपर लाभ कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर आपके ग्यारहवें भाव (सोशल लाइफ और नेटवर्क) में होने जा रहा है। यह समय आपकी सोशल लाइफ में नई जान फूंक देगा। पुराने और बिछड़े हुए दोस्तों से अचानक मुलाकात हो सकती है, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी। आर्थिक रूप से यह समय मुनाफा कमाने का है।

क्या खास होगा: आपके पुराने प्रयासों से आपको बेहतरीन आर्थिक लाभ मिलने के मजबूत योग हैं।

सावधानी की बात: दोस्तों की भीड़ में यह पहचानना जरूरी है कि कौन आपका सच्चा शुभचिंतक है और कौन आपकी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। भावनाओं में बहकर कोई भी बड़ा फैसला न लें, हमेशा अपने अंतर्मन (Intuition) की सुनें। करियर और दोस्ती में होने वाले अचानक बदलावों के लिए खुद को तैयार रखें।

4. तुला राशि: करियर में ऊंची उड़ान और बड़ी जिम्मेदारियां तुला राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर आपके करियर के दसवें भाव में होने जा रहा है। यह समय आपके प्रोफेशनल लाइफ को एक नई दिशा देने वाला साबित होगा। अगर आप कोई नया हुनर (स्किल) सीखना चाहते हैं, किसी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं या खुद को किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर साबित करना चाहते हैं, तो समय बिल्कुल परफेक्ट है।

क्या खास होगा: ऑफिस में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिसका सीधा फायदा आपको प्रमोशन या तारीफ के रूप में मिलेगा। सीनियर्स का पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा।

सावधानी की बात: काम के बीच अगर कभी कोई आपकी आलोचना (क्रिटिसिज्म) करे, तो तुरंत गुस्से में या इमोशनल होकर रिएक्ट न करें। अपनी समझदारी से स्थिति को संभालें।