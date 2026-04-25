बुध का मेष राशि में गोचर: इन 3 राशियों के लिए बढ़ सकती हैं मुश्किलें, रहें सतर्क

Publish Date: Sat, 25 Apr 2026 (08:16 IST)
Updated Date: Sat, 25 Apr 2026 (08:19 IST)
Mercury Transit in Aries: 30 अप्रैल 2026 को करीब 06:38 पर बुध ग्रह का मंगल की मेष राशि में गोचर होगा, जहां वे 15 मई तक रहेंगे। इस बीच 1 मई को वे अस्त हो जाएंगे। ऐसे में 3 राशियों के लिए 15 मई तक का समय सावधानी से रहने का समय है। अपनी वाणी पर संयम रखें, खर्चों पर ध्यान दें और किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना से बचकर रहें।
1. वृषभ राशि: खर्चों की बढ़त और मन की बेचैनी
बुध आपके लिए सबसे शुभ ग्रहों में से एक हैं, लेकिन वे अब आपके 12वें (व्यय) भाव में जा रहे हैं।
क्या होगा खास: सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ेगा। मन में अज्ञात बेचैनी रह सकती है।
टिप: जल्दबाजी में बड़े निवेश से बचें। योग और ध्यान आपको सही दिशा दिखाएंगे।
2. कन्या राशि: अचानक बदलाव और शोध का समय
राशि स्वामी का 8वें (अष्टम) भाव में जाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
क्या होगा खास: काम में अचानक अनिश्चितता आ सकती है। कोई नया और गुप्त प्रोजेक्ट मिल सकता है।
सावधानी: सेहत का ध्यान रखें। तनाव कम करने के लिए हरी घास पर चलना और प्रकृति के करीब रहना आपके लिए औषधि का काम करेगा।
03. मकर राशि: घर में सुख और करियर में चुनौती
बुध आपके 4थे (सुख) भाव में आ रहे हैं। यहाँ बुध का होना मिश्रित परिणाम देगा।
क्या होगा खास: घर में धार्मिक आयोजन या साज-सज्जा का माहौल रहेगा, लेकिन तनाव भी रहेगा। परिवार के लोगों से किसी भी प्रकार का विवाद न करें।
सावधानी: माता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। ऑफिस में अपने 'कम्फर्ट ज़ोन' से बाहर निकलकर खुद को साबित करने का समय है।
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