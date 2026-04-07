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बुध का मीन राशि में गोचर: इन 4 राशियों के बदलेंगे हालात, मिलेगा शुभ फल

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Mercury Transit 2026 Effects
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Tue, 07 Apr 2026 (15:23 IST) Updated Date: Tue, 07 Apr 2026 (15:42 IST)
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11 अप्रैल 2026 को बुद्धि के कारक बुध अपने मित्र शनि की राशि छोड़कर गुरु की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। मीन बुध की नीच राशि मानी जाती है, इसलिए 30 अप्रैल तक का यह सफर सभी 12 राशियों के लिए बड़े दिमागी और व्यवहारिक बदलाव लेकर आएगा। लेकिन 4 राशियों के लिए यह समय बहुत शुभ रहने वाला है।
 

1. वृषभ:

आर्थिक रूप से यह 'गोल्डन पीरियड' है। पुराने निवेश फल देंगे और कमाई के नए जरिए खुलेंगे। लव लाइफ में गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्तों में मधुरता घुलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय शानदार है।
 

2. कर्क:

विदेश जाने या उच्च शिक्षा की इच्छा रखने वालों के लिए रास्ते खुलेंगे। आपकी रचनात्मकता (Creativity) बढ़ेगी। राइटिंग या सोशल मीडिया के क्षेत्र में नाम और पैसा दोनों मिल सकते हैं।
 

3. कन्या: 

राशि स्वामी का गोचर आपके लिए तरक्की के द्वार खोलेगा। नौकरी में पदोन्नति और वेतन वृद्धि के प्रबल योग हैं। वैवाहिक जीवन और पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा। बस मानसिक थकान से बचें।
 

4. वृश्चिक:

शेयर बाजार या निवेश से अचानक धन लाभ हो सकता है। लव लाइफ में रोमांस तो रहेगा, लेकिन शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें। छात्रों के लिए पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी।
 

5. कुंभ:

आपकी बातों में गजब का आकर्षण रहेगा। अचानक कहीं से फंसा हुआ पैसा मिल सकता है। संतान की ओर से सुखद समाचार मिलेंगे। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें।
 

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WD Feature Desk
Publish Date: Tue, 07 Apr 2026 (15:23 IST) Updated Date: Tue, 07 Apr 2026 (15:42 IST)

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