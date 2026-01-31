Festival Posters

बुध का कुंभ राशि में गोचर, 4 राशियों के लोगों के आर्थिक हालात में होगा सुधार

बुध ग्रह और देवता के साथ कुंभ राशि का चिन्ह

WD Feature Desk

, शनिवार, 31 जनवरी 2026 (16:42 IST)
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वर्ष 2026 में बुध का कुंभ राशि में गोचर 3 फरवरी 2026, मंगलवार को होने जा रहा है। इस गोचर का समय रात करीब 09:38 बजे (IST) रहेगा। बुध ग्रह मकर राशि से निकलकर अपने मित्र ग्रह शनि की राशि 'कुंभ' में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि में पहले से ही राहु विराजमान हैं, जिससे 'बुध-राहु की युति' बनेगी। साथ ही, इसी दौरान सूर्य और शुक्र के साथ मिलकर 'चतुर्ग्रही योग' का निर्माण भी होगा। बुध 26 फरवरी 2026 से कुंभ राशि में ही वक्री (Retrograde) हो जाएंगे और 21 मार्च 2026 को पुनः मार्गी होंगे।
 

किन 4 राशियों को मिलेगा विशेष लाभ?

इस गोचर से मुख्य रूप से 1.मेष, 2.वृषभ, 3.मिथुन और 4.कुंभ राशि के जातकों को करियर और व्यापार में उन्नति के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। बुध का कुंभ राशि में गोचर (3 फरवरी 2026) सभी 12 राशियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेगा। यहाँ राशि अनुसार संक्षिप्त विवरण दिया गया है:-
 

1. मेष (Aries)

प्रभाव: लाभ स्थान में गोचर से आय के नए स्रोत खुलेंगे।
लाभ: पुराने निवेश से लाभ मिलेगा और मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा।
 

2. वृषभ (Taurus)

प्रभाव: करियर में सकारात्मक बदलाव आएंगे।
लाभ: कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धि की प्रशंसा होगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
 

3. मिथुन (Gemini)

प्रभाव: भाग्य का साथ मिलेगा।
लाभ: धार्मिक यात्राओं के योग हैं। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा है।
 

4. कर्क (Cancer)

प्रभाव: आठवें भाव में गोचर के कारण स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा।
सावधानी: वाणी पर नियंत्रण रखें और अचानक होने वाले खर्चों से बचें।
 

5. सिंह (Leo)

प्रभाव: साझेदारी के कामों में सफलता मिलेगी।
लाभ: जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे और व्यापार में विस्तार की योजना सफल होगी।
 

6. कन्या (Virgo)

प्रभाव: विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी।
लाभ: कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता मिल सकती है, लेकिन कर्ज के लेनदेन से बचें।
 

7. तुला (Libra)

प्रभाव: रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
लाभ: संतान की ओर से शुभ समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंधों के लिए यह समय अनुकूल है।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

प्रभाव: सुख-साधनों में वृद्धि होगी।
लाभ: संपत्ति या वाहन खरीदने के योग हैं। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा।
 

9. धनु (Sagittarius)

प्रभाव: साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी।
लाभ: छोटे भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा और छोटी दूरी की यात्राएं लाभदायक रहेंगी।
 

10. मकर (Capricorn)

प्रभाव: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
लाभ: अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। वाणी में मधुरता से काम बनेंगे।
 

11. कुंभ (Aquarius)

प्रभाव: बुध आपकी ही राशि में आ रहे हैं, जिससे आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी।
लाभ: आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन मानसिक भ्रम से बचने के लिए योग का सहारा लें।
 

12. मीन (Pisces)

प्रभाव: बारहवें भाव में गोचर से विदेशी संपर्कों से लाभ होगा।
सावधानी: नींद की कमी और आंखों की समस्या हो सकती है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें।
 
विशेष टिप: चूंकि 26 फरवरी से बुध वक्री भी होंगे, इसलिए फरवरी के अंतिम सप्ताह में बड़े फैसले सोच-समझकर लें।

