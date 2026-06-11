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बुध का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश, 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन-लाभ के बनेंगे प्रबल योग

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बुध ग्रह नक्षत्र गोचर
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Thu, 11 Jun 2026 (12:03 IST) Updated Date: Thu, 11 Jun 2026 (12:15 IST)
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11 जून 2026 गुरुवार को बुध ग्रह का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश हो गया है, जहां वे 08 अगस्त तक रहकर अश्लेशा में गोचर कर जाएंगे। इस नक्षत्र में बुध ग्रह करीब 58 दिनों तक रहेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति ग्रह हैं और यह मिथुन एवं कर्क राशियों के अंतर्गत आता है। इसके प्रभाव के चलते 4 राशियों मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ को बड़ा लाभ मिलने की प्रबल संभावना है।
 

1. मिथुन राशि (Gemini)

चूंकि बुध आपकी ही राशि के स्वामी हैं और पुनर्वसु नक्षत्र का एक हिस्सा आपकी राशि में आता है, यह समय आपके लिए वरदान जैसा है।
लाभ: आपकी निर्णय लेने की क्षमता (Decision Making) मजबूत होगी। जो लोग राइटिंग, जर्नलिज्म, या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, उन्हें बड़ी सफलता मिलेगी। अटका हुआ धन वापस मिल सकता है।  
 

2. कन्या राशि (Virgo)

बुध आपकी राशि के भी स्वामी हैं, इसलिए इस गोचर से आपके करियर को एक नई दिशा मिलेगी।
लाभ: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नए और बेहतर अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में अगर आप कोई नया निवेश या डील करने की सोच रहे थे, तो यह समय मुनाफा देने वाला रहेगा। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा।
 

3. तुला राशि (Libra)

आपके लिए यह गोचर भाग्य स्थान और धार्मिक कार्यों में उन्नति लेकर आएगा।
लाभ: जो छात्र उच्च शिक्षा (Higher Education) के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। लंबी दूरी की यात्राएं सुखद और आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होंगी। पैतृक संपत्ति से लाभ के योग हैं।
 

4. कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक रूप से समृद्धि लाने वाला रहेगा।
लाभ: आपकी आमदनी के नए स्रोत खुलेंगे। अगर आप शेयर मार्केट या लॉटरी जैसे निवेशों में रुचि रखते हैं, तो सोच-समझकर किया गया निवेश लाभ दे सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और संतान पक्ष से सुख मिलेगा।

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About Writer वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

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