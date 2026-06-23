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कर्क राशि में वक्री होंगे बुध, जानिए 12 राशियों पर कैसा पड़ेगा असर

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The image shows the planet Mercury, the zodiac, and the sign of Cancer.
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Tue, 23 Jun 2026 (12:15 IST) Updated Date: Tue, 23 Jun 2026 (12:28 IST)
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29 जून 2026 की रात 10:45 बजे बुध ग्रह कर्क राशि में वक्री होने जा रहे हैं, यानी वे अपनी उल्टी चाल शुरू करेंगे। इसका व्यापार, शिक्षा, कम्युनिकेशन, संचार आदि पर प्रभाव होगा। आइए जानते हैं कि बुध की यह उल्टी चाल मेष से लेकर मीन राशि तक कैसा प्रभाव डालेगी, जानिए 12 राशियों का राशिफल। 
 

मेष राशि (Aries):

बुध आपके चौथे भाव में वक्री हो रहे हैं। यह समय नए काम शुरू करने का नहीं, बल्कि पुराने कामों को समेटने का है। घर का कबाड़ बाहर निकालें, खराब पड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान या मशीनों को ठीक करवाएं। माँ की सेहत का खास ख्याल रखें। अगर कोई पुराना प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है, तो कुछ नए तथ्य सामने आ सकते हैं जो मुश्किलें बढ़ाएंगे।
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वृषभ राशि (Taurus):

बुध आपके तीसरे भाव में वक्री हो रहे हैं। मीडिया, राइटिंग, पीआर और सोशल मीडिया मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए समय थोड़ा थका देने वाला हो सकता है। आप अपने ही लिखे कंटेंट से नाखुश हो सकते हैं। मनमुताबिक काम पाने के लिए एक ही प्रोजेक्ट पर बार-बार मेहनत करनी पड़ सकती है। यात्रा से जुड़े दस्तावेजों (टिकट, पासपोर्ट आदि) को दो बार चेक करें। मन को शांत रखने के लिए डायरी लिखना शुरू करें।
 

मिथुन राशि (Gemini):

बुध आपके दूसरे (धन और वाणी) भाव में वक्री हो रहे हैं। इस समय आपके लिए चुप रहना ही सबसे बड़ा उपाय है। जज्बाती होकर परिवार के लोगों को कड़वी बातें न कहें, विवाद हो सकता है। चीजें भूलने की आदत बढ़ सकती है, इसलिए पेमेंट्स के लिए रिमाइंडर लगा लें। ओरल हेल्थ (मुंह या दांतों की समस्या) को लेकर सावधान रहें।
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कर्क राशि (Cancer):

बुध सीधे आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में वक्री हो रहे हैं। घबराएं नहीं, यह समय आपके लिए सेल्फ-इंप्रूवमेंट का है। पिछले एक साल में आपने जो बड़े फैसले लिए हैं, उन पर दोबारा विचार करें। बजट बनाकर चलें। इस दौरान विदेश में रहने वाले पुराने दोस्तों या रिश्तेदारों से मुलाकात के योग बन सकते हैं।
 

सिंह राशि (Leo):

बुध का वक्री होना आपके बारहवें (खर्च के) भाव में होगा। यह समय आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट की परीक्षा लेगा। पैसों से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला अभी टाल दें। बीते समय में किए गए खर्चों का हिसाब-किताब दोबारा देखें। मानसिक शांति के लिए रोज सुबह मेडिटेशन (ध्यान) को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
 

कन्या राशि (Virgo):

आपकी राशि के स्वामी बुध ग्यारहवें (सोशल लाइफ) भाव में वक्री हो रहे हैं। आपके लिए अपने गुस्से पर काबू रखना बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी भी बहसबाज़ी से दूर रहें, नहीं तो बात बढ़ सकती है। कार्यक्षेत्र में पुराने सहकर्मियों से संपर्क साधने या हाथ से निकले पुराने अवसरों पर दोबारा काम करने के लिए समय अच्छा है।
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तुला राशि (Libra):

बुध आपके दसवें (करियर) भाव में वक्री हो रहे हैं। ऑफिस में आपकी एक छोटी सी लापरवाही बड़ा काम बढ़ा सकती है। लैपटॉप, कैमरा, एआई ऐप्स या ऑफिस के तकनीकी सिस्टम में अचानक खराबी आ सकती है। अपने ज़रूरी डेटा का बैकअप लेकर रखें और ऑफिस के कागज़ातों को अच्छी तरह जांच लें ताकि बार-बार काम न करना पड़े।
 

वृश्चिक राशि (Scorpio):

बुध आपके नौवें (भाग्य) भाव में वक्री हो रहे हैं। यहां कागजों की हेरफेर आपको भारी पड़ सकती है। यात्रा का सामान, टैक्स और कानूनी पेपर्स को संभालकर रखें। अगर आप राजनीति या धर्म से जुड़े हैं, तो पब्लिक में कोई भी बयान बहुत सोच-समझकर दें। आपकी बातों का गलत मतलब निकालकर आपको ट्रोल किया जा सकता है।
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धनु राशि (Sagittarius):

आठवें भाव में बुध की वक्री चाल आपके लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। अगर पुरानी त्वचा से जुड़ी कोई बीमारी या इन्फेक्शन था, तो वह दोबारा उभर सकता है। किसी भी बिजनेस पार्टनरशिप या डील पर दोबारा विचार करें। मुमकिन है कि कुछ ऐसी छिपी हुई बातें आपके सामने आएं, जो आपके हक में न हों।
 

मकर राशि (Capricorn): 

बुध आपके सातवें (विवाह और साझेदारी) भाव में वक्री हो रहे हैं। यह समय आपके रिश्तों की नाजुकता को परखने का है। अपने जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर से बात करते समय व्यंग्य (ताने मारना) या कड़वे शब्दों के इस्तेमाल से बचें। बातचीत का लहजा सीधा और साफ रखें।
 

कुंभ राशि (Aquarius):

बुध आपके छठे (रोग और शत्रु) भाव में वक्री हो रहे हैं। आने वाले कुछ हफ़्तों के लिए अपनी बड़ी प्लानिंग को होल्ड पर रख दें। पुरानी बीमारियाँ या कोर्ट-कचहरी के पुराने मामले फिर से सामने आ सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस बार आपको उनका स्थायी समाधान भी मिल सकता है। इस दौरान दान-पुण्य करने से लाभ होगा।
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मीन राशि (Pisces):

बुध आपके पांचवें भाव को प्रभावित करते हुए वक्री होंगे। यह समय मीन राशि के रिश्तों और स्टूडेंट्स के लिए धैर्य रखने का है। जो लोग प्रेम विवाह की सोच रहे हैं, वे जल्दबाजी न करें और अपने फैसले पर दोबारा विचार करें। वैवाहिक जीवन में थोड़ी अनबन हो सकती है। छात्रों को पढ़ाई में मन लगाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। माता-पिता को बच्चों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

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