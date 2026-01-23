श्रवण नक्षत्र में बुधादित्य योग, किन 5 राशियों के लिए है फायदेमंद

Shravana Nakshatra 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब बुद्धि के देवता बुध और मान-सम्मान के कारक सूर्य एक ही राशि में युति करते हैं, तो 'बुधादित्य योग' का निर्माण होता है। वर्तमान में श्रवण नक्षत्र (जो चंद्रमा का नक्षत्र है) में इस योग का बनना अत्यंत शुभ माना जा रहा है। श्रवण नक्षत्र ज्ञान, सुनने की शक्ति और अनुशासन का प्रतीक है। यहाँ बुध और सूर्य की जुगलबंदी इन 3 राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोल सकती है।

1. मेष राशि: तरक्की और वैभव का नया दौर 2. वृषभ राशि: किस्मत का साथ और धन की वर्षा

3. सिंह राशि: मान-सम्मान और नेतृत्व का उदय 4. धनु राशि: नए संकल्पों और विदेश यात्रा का योग

5. मकर राशि: कर्ज से मुक्ति और आर्थिक स्थिरता 1. मेष राशि: तरक्की और वैभव का नया दौर मेष राशि वालों के लिए यह समय किसी सुनहरे सपने के सच होने जैसा है। ज्योतिषाचार्यों की मानें तो आपकी आर्थिक और व्यावसायिक स्थिति में जबरदस्त उछाल आएगा। अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो दफ्तर में आपकी मेहनत रंग लाएगी और प्रमोशन के साथ नई जिम्मेदारियों का तोहफा मिल सकता है। बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, क्योंकि निवेश से मोटा मुनाफा होने के संकेत हैं। व्यापार विस्तार के लिए आपको बड़े प्रभावशाली लोगों का साथ मिलेगा, जिससे आपका काम नई ऊंचाइयों को छुएगा।

2. वृषभ राशि: किस्मत का साथ और धन की वर्षा वृषभ राशि के जातकों के लिए यह योग शिक्षा, करियर और व्यापार में सफलता की नई कहानी लिखेगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय वरदान की तरह है; प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता कदम चूमेगी, जिससे सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो सकता है। यदि आप साझेदारी (Partnership) में व्यापार कर रहे हैं, विशेषकर कपड़ा, आभूषण या फर्नीचर के काम में, तो मुनाफा आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। संपत्ति से जुड़े पुराने विवाद सुलझेंगे और पैतृक संपत्ति से भी अचानक धन लाभ होने के प्रबल योग हैं।

3. सिंह राशि: मान-सम्मान और नेतृत्व का उदय सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं, इसलिए यह योग आपके लिए अत्यंत प्रभावशाली रहेगा। समाज में आपका कद बढ़ेगा और आपकी लोकप्रियता चारों ओर फैलेगी। धन आगमन के नए रास्ते खुलेंगे और आपकी पुरानी योजनाएं अब धरातल पर सफल होती दिखेंगी। कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप क्वालिटी की जमकर तारीफ होगी और बॉस आपके फैसलों पर भरोसा जताएंगे। इसके साथ ही, आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, जिससे आप ऊर्जा और उत्साह से भरे रहेंगे।

4. धनु राशि: नए संकल्पों और विदेश यात्रा का योग धनु राशि के जातकों के लिए बुधादित्य योग खुशियों की नई शुरुआत लेकर आया है। जो लोग अपना स्टार्टअप या नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह 'गोल्डन पीरियड' है। विदेश से जुड़े कार्यों में आपको अप्रत्याशित लाभ हो सकता है और यात्रा के योग भी बन रहे हैं। अचानक आने वाले धन से आपके वे काम दोबारा शुरू हो जाएंगे जो पैसों की कमी की वजह से रुके हुए थे। घर-परिवार में सामंजस्य रहेगा और जल्द ही किसी मांगलिक उत्सव की शहनाइयां गूंज सकती हैं।

5. मकर राशि: कर्ज से मुक्ति और आर्थिक स्थिरता मकर राशि वालों के लिए यह योग करियर और फाइनेंस के मोर्चे पर बड़ी राहत लेकर आ रहा है। आपकी आय के स्रोतों में इजाफा होगा, जिससे न केवल आर्थिक स्थिरता आएगी बल्कि आप अपना पुराना कर्ज चुकाने में भी सफल रहेंगे। नौकरी में बदलाव या पदोन्नति की इच्छा रखने वालों की मुराद पूरी हो सकती है। व्यापार में प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा और किसी कानूनी उलझन से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। कुल मिलाकर, मानसिक शांति और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा।