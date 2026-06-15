देवगुरु बृहस्पति का पुष्य नक्षत्र में प्रवेश, 3 राशियों को रहना होगा बेहद सावधान, करियर-धन पर पड़ सकता है असर

ज्योतिष की दुनिया में एक बहुत ही खास और पावरफुल हलचल होने वाली है। ग्रहों के सबसे बड़े गुरु, बृहस्पति (Jupiter) जल्द ही शनि देव के पुष्य नक्षत्र में कदम रखने जा रहे हैं।

टाइमिंग नोट कर लीजिए: गुरु इस समय अपनी सबसे फेवरेट और पावरफुल यानी कर्क राशि में हैं। इसी पोजीशन में रहते हुए वे 18 जून से 18 अगस्त तक पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। पुष्य को 'नक्षत्रों का राजा' कहा जाता है, जिसके देवता खुद गुरु हैं और स्वामी शनि देव। गुरु इस समय फुल पावर (उच्च) में हैं, इसलिए घबराने की बात नहीं है- यह गोचर ज्यादातर लोगों के लिए गुड न्यूज ही लाएगा। लेकिन, 3 राशियां ऐसी हैं जिन्हें इस दौरान थोड़ा 'अलर्ट' रहना पड़ेगा। आइए जानते हैं आपकी राशि पर इसका क्या असर होगा।

इन 3 राशियों को डालनी होगी 'एक्स्ट्रा सावधानी' की गियर गुरु का यह गोचर किसी के लिए भी बुरा नहीं है, लेकिन कुंडली के घरों (Houses) की सेटिंग के कारण इन 3 राशियों को थोड़ा संभलकर चलना होगा:

सिंह राशि (Leo) | बजट पर रखें नजर गुरु आपकी राशि से 12वें घर में जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है—अचानक खर्चों में उछाल! हालांकि, यह पैसा किसी अच्छे या धार्मिक काम में लग सकता है, फिर भी हमारी सलाह है कि अपना बजट बनाकर चलें। कहीं भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले दो बार सोचें।

कुंभ राशि (Aquarius) | हेल्थ इज वेल्थ गुरु का गोचर आपके छठे भाव में हो रहा है। इस दौरान आपको अपनी सेहत को टॉप प्रायोरिटी पर रखना होगा। पेट की दिक्कतें या वजन बढ़ने की समस्या परेशान कर सकती है। कोर्ट-कचहरी के मामलों में तो जीत मिलेगी, लेकिन पीठ पीछे दुश्मनों से सावधान रहें। फिलहाल किसी को बड़ा उधार देने की गलती न करें।

तुला राशि (Libra) | वर्कप्लेस पर 'नो ईगो' पॉलिसी आपके 10वें घर में गुरु का आना ऑफिस में आपकी जिम्मेदारियां और वर्कलोड दोनों बढ़ा देगा, जिससे थोड़ा मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। बॉस या सीनियर्स से बात करते समय अपने ईगो को साइड में रखें, नहीं तो बेवजह की बहसबाजी में फंस सकते हैं।

बाकी राशियों के लिए कैसा रहेगा माहौल? (Aries, Taurus, Gemini, Pisces) बाकी राशियों के लिए यह समय 'न नफा, न नुकसान' से लेकर 'शानदार' रहने वाला है:

मेष राशि (Aries): प्रॉपर्टी, जमीन या नया घर खरीदने के मजबूत योग बन रहे हैं। वृषभ राशि (Taurus): आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और भाई-बहनों के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे।

मिथुन राशि (Gemini): आपकी कम्यूनिकेशन स्किल्स का जादू चलेगा और बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी।

मीन राशि (Pisces): स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन समय है, करियर में प्रोग्रेस होगी और संतान की ओर से सुखद समाचार मिलेगा।